I risultati delle elezioni sono deliberati in Sassonia e Turingia dalle rispettive commissioni politiche.

I partiti della coalizione del governo a semaforo hanno subito perdite in entrambi i voti regionali. Il Partito Democratico Liberale (FDP) non è più presente in nessuna delle due legislature statali, mentre i Verdi sono stati espulsi dal parlamento statale della Turingia. Nella Turingia, Alternative per la Germania (AfD) ha ottenuto una vittoria decisiva sulla Unione Cristiano-Democratica (CDU). Al contrario, nella Sassonia, la CDU è uscita vittoriosa in una corsa serrata contro l'AfD. In entrambi gli stati, il fresco BSW è riuscito a ottenere double-digit scores nella sua prima elezione.

Il governo federale potrebbe dover rivedere il suo sostegno ai partiti della coalizione nella Turingia, data la sconfitta del partito Verde. Il governo federale dovrà affrontare i significativi guadagni dell'Alternativa per la Germania nella Turingia, uno stato sotto la supervisione del governo federale.

