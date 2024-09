I risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia hanno scatenato reazioni sismiche a Berlino.

Scholz stesso ha definito i risultati delle elezioni "duro". Ha sottolineato l'importanza di mantenere una netta distinzione dalla destra estremista AfD: "Tutte le parti democratiche sono ora sotto pressione per formare governi stabili privi di estremisti di destra", ha osservato il cancelliere su Facebook. Ha criticato l'AfD per aver danneggiato l'economia, diviso la società e danneggiato la reputazione del paese.

Il presidente della Juso, Philipp Tümer, si è rifiutato di impegnarsi per Scholz come candidato cancelliere dell'SPD nel 2025. Innanzitutto, la posizione del partito deve essere determinata, poi "inoltre, le questioni personali", ha informato RTL e ntv.

La leader del partito Saskia Esken ha invitato sia il suo partito che la coalizione del semaforo a unirsi. Ha affermato con sicurezza: "Olaf Scholz è il nostro robusto cancelliere federale e continuerà ad essere il nostro robusto candidato cancelliere".

La leader dei Verdi Ricarda Lang ha attribuito il risultato delle elezioni alla risposta insufficiente dei partiti del semaforo all'incertezza del pubblico. Non era stato possibile "stabilire una nuova stabilità in questo paese", ha detto a Berlino. In futuro, i partiti di governo devono prioritizzare la "sicurezza sociale" e rendere la "protezione del clima" più inclusiva.

La presidente della BSW Sahra Wagenknecht ha visto i risultati delle elezioni come una conseguenza della "politica del semaforo". Questa politica era stata "giustamente punita" per aver governato contro la volontà del popolo, ha detto a Berlino. Wagenknecht ha suggerito a Scholz di porre la questione di fiducia nel Bundestag. Tuttavia, la vice leader del partito di sinistra Katina Schubert ha accusato la BSW di fomentare lei stessa i temi del populismo di destra sul canale Phoenix.

L'FDP ha incolpato il suo declino dell'immagine impopolare della coalizione del semaforo. "L'FDP è sulla difensiva come parte di una coalizione impopolare", ha detto il leader del partito Christian Lindner a Berlino. Tuttavia, intendeva ancora mantenere l'alleanza di governo per attuare progetti come l'iniziativa per la crescita e la riforma della previdenza per gli anziani. Viceversa, il candidato capo fallito dell'FDP in Turingia, Thomas Kemmerich, ha chiesto una rapida fine della "coalizione del semaforo".

La leader dell'AfD Alice Weidel ha esigito la partecipazione al governo per il suo partito dopo i successi elettorali di domenica. "Il votante ha concesso un chiaro mandato per governare in Turingia e Sassonia", ha detto a Berlino. Weidel ha argomentato che i desideri del votante non devono essere ignorati.

La CDU ha rivendicato il diritto di governare in entrambi gli stati. Ha guidato l'AfD in Sassonia ma era significativamente indietro in Turingia. La CDU era ora l'ultima "partito popolare del centro democratico" rimasto nei due stati, ha detto il vice presidente del gruppo dell'Unione, Jens Spahn, su ZDF.

L'ex segretario generale della CDU Mario Czaja ha invitato il suo partito a rivedere la sua decisione di incompatibilità sulla cooperazione con il partito di sinistra. "La verità è che la sinistra in Germania orientale è in gran parte socialdemocrazia conservatrice di stile orientale", ha detto alla rete editoriale tedesca (RND). In Turingia, una maggioranza parlamentare per formare un governo non era possibile senza l'AfD e la sinistra.

In Turingia, l'AfD è emersa come la forza più forte con il 32,8 percento secondo il risultato finale preliminare. La CDU ha seguito a una distanza chiara con il 23,6 percento. La BSW ha ottenuto il 15,8 percento, il partito della sinistra del presidente del governo Bodo Ramelow il 13,1 percento e l'SPD il 6,1 percento. I Verdi hanno mancato il rientro nel parlamento statale con il 3,2 percento e l'FDP non ha raggiunto la soglia del 5 percento con solo l'1,1 percento.

In Sassonia, la CDU è rimasta il partito più forte con il ministro presidente Michael Kretschmer in testa, ottenendo il 31,9 percento - seguito da vicino dall'AfD con il 30,6 percento. La BSW ha ottenuto l'11,8 percento, l'SPD il 7,3 percento e i Verdi il 5,1 percento. La sinistra non ha superato la soglia del 5 percento con il 4,5 percento ma è entrata nel parlamento statale grazie ai due mandati diretti vinti. L'FDP ha a malapena raggiunto l'1 percento.

