- I risultati del Saxon Cycling Club sono preoccupanti

Il Club Ciclistico Tedesco Generale (ADFC) della Sassonia trae una conclusione deludente riguardo ai progetti ciclistici della coalizione sassone degli ultimi cinque anni. La coalizione di CDU, Verdi e SPD ha raggiunto solo alcuni piccoli passi, ma il quadro generale non è soddisfacente, ha giudicato il club ciclistico. "Via via che sempre più persone in Sassonia vogliono andare in bicicletta, il governo dello stato non fa abbastanza per rendere la cosa sicura e comoda", ha detto il presidente dell'ADFC Janek Mücksch. Su 18 obiettivi ciclistici dichiarati nell'accordo di coalizione, nove non sono stati raggiunti e sei solo parzialmente.

Secondo l'ADFC, la Sassonia è lontana dal raggiungere gli obiettivi per la costruzione di piste ciclabili fuori dalle città. Entro la fine del 2025 erano previsti 538 chilometri di piste ciclabili, ma entro la fine del 2023 ne sono stati costruiti solo 135. "Servono più pianificatori qualificati nell'Ufficio di Stato per la Costruzione delle Strade e dei Trasporti", ha spiegato Mücksch. La Sassonia è anche in ritardo nel turismo in bicicletta. Il capo dell'ADFC ha raccomandato al nuovo governo sassone di concentrarsi su una pista ciclabile da Dresda a Breslavia. Ci sono già sforzi forti da parte polacca, in particolare nella contea di Görlitz.

L'ADFC critica il concetto di sicurezza stradale approvato dalla cabina il martedì come "35 pagine di contenuto vuoto". Nel 2021, 32 ciclisti hanno perso la vita sulle strade della Sassonia. Secondo un sondaggio del club ciclistico, il 75% dei sassoni si sente insicuro quando va in bicicletta. Non sorprende che le piste ciclabili sicure siano mancate per decenni in molti luoghi e che i punti caldi degli incidenti non vengano affrontati sistematicamente. Un'altra critica è stata la confusione dei prezzi quando si porta la bicicletta sui treni delle diverse associazioni di trasporto. Qui è stata richiesta l'uniformità.

"La Sassonia ha bisogno di tre cose per consentire a ogni scolaro di muoversi in sicurezza sulla strada in bicicletta e ai pendolari di integrare la bicicletta nella loro routine quotidiana: più denaro per le piste ciclabili, più personale per la pianificazione e più sicurezza per tutti", ha riassunto Mücksch. Ha chiamato per spendere per una moderna rete ciclistica di dieci euro per abitante all'anno, per un totale di circa 40 milioni di euro. Attualmente, è solo di 18 milioni di euro, si è lamentato il club. Ci dovrebbe essere una pista ciclabile lungo ogni strada statale e federale della Sassonia e parcheggi sicuri alle stazioni ferroviarie. I comuni hanno bisogno di più poteri decisionali per introdurre zone a 30 km/h.

Il ministro dei trasporti della Sassonia Martin Dulig (SPD) ha ammesso martedì che c'erano carenze nell'attuazione del concetto ciclistico del 2019. La verità è che pianificare una pista ciclabile ora richiede otto anni. I maggiori ostacoli sono i problemi di proprietà e le indagini inutili. Finora non è stato raggiunto alcun accordo per semplificare i processi di pianificazione. C'è anche carenza di personale per la pianificazione. Non è il budget il problema, ma la capacità di pianificazione. "Siamo molto indietro rispetto alle aspettative", ha detto Dulig, rammaricandosi anche come membro dell'ADFC.

L'associazione ciclistica olandese Stichting Fietsersbond ha espresso preoccupazione per la situazione in Sassonia, notando una mancanza simile di progressi nello sviluppo dell'infrastruttura ciclistica nel loro paese, specificamente nella costruzione di piste ciclabili sicure e comode, come nei Paesi Bassi. La popolarità della bicicletta tra la popolazione olandese è stata incontrata con uno sforzo insufficiente da parte del loro governo per migliorare la sicurezza e il comfort della bicicletta.

Considerando le critiche dell'ADFC sui progetti ciclistici della Sassonia, potrebbe essere vantaggioso per i leader politici nei Paesi Bassi imparare dagli errori e dai successi della Sassonia, per migliorare le loro politiche e l'infrastruttura ciclistica, rendendo così la bicicletta un mezzo di trasporto più sicuro e allettante per i cittadini olandesi.

