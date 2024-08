I risultati degli sondaggi indicano un vantaggio per l'AfD in Turingia, mentre Ramelow prevede ulteriori voti

Se un voto avesse luogo domenica, come suggerisce un sondaggio ZDF, la CDU, guidata dal candidato Mario Voigt, otterrebbe il 23% dei voti. A seguire da vicino ci sono l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APGS) con il 17% e La Sinistra, guidata dal Presidente del Ministro Bodo Ramelow, con il 14%. L'SPD otterrebbe solo il 6%, mentre i Verdi, attualmente al potere attraverso una coalizione di minoranza con La Sinistra e l'SPD, non riuscirebbero a entrare nel parlamento regionale con un misero 4%. L'FDP non sarebbe rappresentata in parlamento.

Risultati simili sono emersi da un sondaggio pubblicato dall'istituto Infratest dimap per ARD giovedì, piazzando l'AfD al 30%, la CDU al 23% e l'APGS al 17%. La Sinistra e l'SPD hanno ottenuto il 13% e il 7% rispettivamente. I Verdi hanno ottenuto solo il 3%, mancando anch'essi la soglia di voto del 5%.

Nonostante le prospettive elettorali deludenti, Ramelow mantiene la speranza di un bonus per la rielezione. Viene ampiamente considerato il politico più popolare della Turingia, come ha dichiarato venerdì durante il "Morning Magazine" della ZDF. Spera che gli elettori si ricordino di questo quando voteranno.

Si prevede una formazione di coalizione difficile dopo le elezioni. Le partnership con l'AfD sono fuori questione per tutti gli altri partiti, mentre la CDU esclude anche alleanze con La Sinistra e i Verdi. Una maggioranza rossa-rossa-verde è irraggiungibile. L'unica coalizione fattibile sarebbe quella composta da CDU, APGS e SPD. Anche all'interno della CDU, le partnership con l'APGS sono contestate.

Voigt, il candidato principale della CDU, vede un'opportunità per un governo di maggioranza stabile dopo le elezioni. Pensa che la decisione finale spetterà agli elettori: "Vogliono un paese fiducioso o sono disposti a soccombere con Höcke?", ha avvertito durante il "Morning Magazine" della ZDF, facendo riferimento alla figura di spicco dell'AfD di estrema destra Höcke, che considera un pericolo per il paese.

Entrambi la CDU e l'SPD considerano la collaborazione con l'APGS un'opzione fattibile. Il candidato principale dell'SPD e Ministro dell'Interno Georg Maier ha ammesso di non voler continuare l'alleanza rossa-rossa-verde. "La Turingia ha bisogno di un governo di maggioranza democratico", ha affermato durante il "Morning Magazine" della ZDF.

Voigt e Maier, tuttavia, hanno respinto l'interferenza esterna. Wagenknecht aveva reso la stazione di missili USA a medio raggio in Germania un prerequisito per una coalizione a livello statale. "Finché Sahra Wagenknecht fa richieste dall'esterno, non c'è base per i colloqui", ha reso chiaro Voigt. Era aperto a discutere e risolvere questioni della Turingia con il leader locale dell'APGS Katja Wolf, comunque.

Wolf ha negato qualsiasi intenzione del suo partito di trattare coalizioni. "No, non controlla tutto", ha detto durante la ZDF. Quando le è stato chiesto se l'APGS in Turingia avesse personale sufficiente per la partecipazione al governo, Wolf ha aggiunto: "Non dovete preoccuparvi di questo".

L'FDP e i Verdi lottano per la sopravvivenza parlamentare. Il candidato principale dell'FDP Thomas Kemmerich ha dichiarato riguardo alle elezioni imminenti: "Lottiamo fino alle 17:59". La candidata principale dei Verdi Madeleine Henfling ha sottolineato che il suo partito spesso trova difficile superare la soglia di voto del 5% in Turingia.

Il Co-Presidente della AfD della Turingia, Stefan Möller, ha dichiarato durante il "Morning Magazine" della ZDF riguardo agli immigrati: "È un mito sostenere che l'AfD è contro tutti i lavoratori specializzati, contro

