I rischi di inondazioni che continuano a mettere in pericolo centinaia di migliaia di persone

Si prevede che circa 384.000 persone in Germania saranno colpite da eventi di inondazione in futuro, con il Reno e i suoi affluenti, nonché l'Elba, che ne saranno significativamente interessati, secondo le ricerche. Circa 190.800 residenti sono particolarmente vulnerabili in queste regioni.

Uno studio dell'Istituto Indipendente per le Questioni Ambientali (UfU), finanziato dal gruppo parlamentare dei Verdi, indica inoltre che circa 98.800 abitanti lungo il fiume Elba sono a rischio. Le cifre, pubblicate oggi, tengono conto dei piani di gestione del rischio di inondazione all'interno degli stati.

Tuttavia, gli autori dello studio mettono in guardia sul fatto che il numero di persone colpite potrebbe variare a causa dei possibili cambiamenti futuri. Le inondazioni precedenti, come quelle sull'Oder, suggeriscono che la portata prevista potrebbe essere inferiore all'impatto effettivo.

Iniziando febbraio, un altro studio dell'industria assicurativa (GDV) ha suggerito che più di 300.000 cantieri in Germania potrebbero essere esposti alle inondazioni.

Le forti precipitazioni richiedono miglioramenti nelle misure di sicurezza, secondo i ricercatori dell'UfU. "although heavy rainfall events are not long-term predictable, establishing monitoring systems and forecasting models remains crucial", sostengono.

Lo stato di Hesse viene elogiato per il suo approccio lungimirante, avendo sviluppato mappe user-friendly dei pericoli di pioggia intensa e un sistema di monitoraggio municipale che gli esperti suggeriscono di espandere a livello nazionale.

Julia Verlinden, vice capogruppo dei Verdi, definisce il numero previsto di vittime delle inondazioni "allarmante". Si prevedono nuovamente forti precipitazioni in diverse parti della Germania questa settimana. Pertanto, Verlinden sottolinea la necessità di adattare le misure di protezione dalle inondazioni alle esigenze della crisi climatica e proteggere meglio le persone.

Oltre a potenziare le difese esistenti dalle inondazioni, come dighe affidabili e ampie zone inondabili, è necessario il legislativo: l'espansione della copertura assicurativa contro i danni naturali causati dalle inondazioni durante questo periodo legislativo è necessaria, secondo Verlinden. "The climate crisis can no longer be ignored financially", sottolinea.

Debate sull'assicurazione obbligatoria irrisolta

Il governo federale non ha ancora raggiunto un consenso con gli stati sull'attuazione dell'assicurazione obbligatoria contro i danni naturali. Mentre gli stati sostengono una politica assicurativa obbligatoria completa che non gravi finanziariamente le proprietà in affitto o di proprietà, il ministro federale della Giustizia Marco Buschmann si oppone attualmente a questa posizione.

Di recente, è sembrato possibile un compromesso. Gli assicuratori potrebbero essere obbligati a offrire tale politica, ma non c'è attualmente alcun obbligo di acquisto.

Dopo le inondazioni dell'Ahr e dell'Erft nel 2021, il costo totale dei danni ha superato i 40 miliardi di euro. I sostenitori dell'assicurazione obbligatoria mantengono che lo stato non può sostenere questi costi da solo. I pesi devono essere redistribuiti equamente.

Lo studio dell'UfU evidenzia inoltre che circa 98.800 individui che vivono vicino al fiume Elba sono a rischio di eventi di inondazione, unendosi alle 190.800 residenti in altre regioni vulnerabili. Di conseguenza, il rischio di inondazioni dell'Elba richiede misure di sicurezza potenziate e potenziali leggi per espandere la copertura assicurativa contro i danni naturali.

