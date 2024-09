I rifugiati haitiani cercavano la tranquillità nella loro patria ma ora la trovano sconvolta a Springfield.

Tre anni fa, Dorsainvil si trovava di fronte a un dilemma difficile: mettere a rischio la sua vita per rimanere in Haiti e assistere alla nascita del suo figlio o fuggire dalle gang violente che avevano devastato il suo paese e lo avevano marchiato come un bersaglio.

Ha condiviso i suoi pensieri con CNN, dicendo: "Non volevo esattamente andarmene, ma mi stavano dando la caccia". Diplomarsi in medicina significava che le gang credevano che possedesse beni, specificamente di natura finanziaria, ma Dorsainvil ha chiarito che forniva solo assistenza sanitaria alla sua comunità senza guadagni significativi.

La sua fidanzata alla fine gli ha fornito una guida, affermando: "Ti vengono dietro, devi andartene".

Di conseguenza, come tanti altri haitiani, Dorsainvil è emigrato negli Stati Uniti, che gli ha concesso uno status di protezione temporanea. Alla fine si è stabilito a Springfield, nell'Ohio, dove viveva suo fratello e gli offriva un senso di sicurezza e calore.

Purtroppo, questo senso di sicurezza è crollato nella scorsa settimana, quando Springfield è stata sommersa da messaggi minacciosi a seguito di false affermazioni fatte dall'ex presidente Donald Trump e dal suo candidato alla vicepresidenza, che implicavano che gli immigrati in città fossero coinvolti nel furto e nel consumo di animali domestici.

Di conseguenza, il Clark State College, dove Dorsainvil frequentava il corso di infermieristica, è passato temporaneamente all'apprendimento a distanza. Contestualmente, l'ospedale in cui lavorava come infermiere riabilitatore è stato costretto a chiudere a causa di queste minacce.

Dorsainvil ha detto a CNN che l'ansia crescente gli ha riportato alla mente alcune delle paure che aveva affrontato in Haiti. Ha espresso: "Stavo pensando a me stesso, 'Oh okay, vengo qui per trovare un po' di pace e sono fuggito dal mio paese per questo, e ora la stessa cosa sta succedendo'. È difficile".

'Non avevamo minacce solo una settimana fa'

Indubbiamente, è facile per alcune persone sottovalutare la gravità di queste affermazioni durante l'ultimo dibattito presidenziale, ma per la comunità haitiana di Springfield, le loro paure non sono affatto divertenti.

Madet Merove, un'immigrata haitiana e pastore metodista, ha espresso le sue preoccupazioni per la loro sicurezza e futuro. Merove si è chiesta: "Cosa ha fatto Haiti al mondo per essere odiata così tanto?"

Durante una conferenza stampa, il governatore dell'Ohio Mike DeWine ha evidenziato gli sforzi delle varie agenzie delle forze dell'ordine, tra cui l'FBI e l'ATF, per fornire protezione a Springfield.

Andy Wilson, direttore della sicurezza pubblica dell'Ohio, ha dichiarato: "Stiamo ricevendo numerose minacce di bomba ogni giorno, ma si sono tutte rivelate false".

Secondo Wilson, il governatore ha riferito che la città ha ricevuto più di 30 minacce negli ultimi giorni. Due Walmart locali e diverse scuole sono state evacuate a causa di queste minacce. Nonostante il loro status di falsi, hanno contribuito a un senso di paura e disagio diffuso nella comunità.

Le scuole della città hanno riaperto con misure aggiuntive, come la presenza della pattuglia statale, telecamere e cani da rilevamento bombe. In una conferenza stampa, il sindaco di Springfield Rob Rue ha elogiato il governatore per aver smentito queste false affermazioni e ha invitato i leader nazionali a "limitare l'uso delle parole e parlare sinceramente".

"Non avevamo minacce o queste preoccupazioni solo una settimana fa", ha detto Rue. "Non avevamo le costose conseguenze per Springfield e l'Ohio solo una settimana fa".

Rue ha sottolineato in precedenza che Springfield ha registrato una crescita della popolazione del 25% negli ultimi 3 anni. La città stima che tra i 12.000 e i 15.000 immigrati vivano a Springfield e nella contea di Clark.

Rue e gli ufficiali della città hanno costantemente confermato che gli immigrati haitiani risiedono legalmente a Springfield nel quadro del Programma di Parole Immigratorie, che l'amministrazione Biden ha implementato nel 2023 per fornire vie sicure e organizzate per i nazionali di Haiti, Nicaragua, Venezuela e Cuba che affrontano urgenti bisogni umanitari.

Margery Koveleski, che è un'immigrata haitiana che vive negli Stati Uniti e una residente a lungo termine di Springfield, ha menzionato che molti haitiani scelgono di vivere a Springfield per la sua reputazione di sicurezza, basso costo della vita e opportunità di lavoro.

"Era quasi come durante un venerdì Santo al Macy's, dove c'è un affare fantastico, tutti i tuoi amici lo scopriranno presto e i negozi saranno affollati", ha detto.

Tuttavia, l'afflusso improvviso di immigrati ha anche posto uno sforzo sulle risorse limitate della città. All'inizio di quest'anno, Bryan Heck, manager della città di Springfield, ha scritto una lettera al senatore degli Stati Uniti Sherrod Brown, un rappresentante democratico dell'Ohio, per chiedere un maggiore sostegno federale per la città. Nella lettera, Heck ha spiegato che l'aumento della popolazione rendeva difficile per la città accogliere ogni residente.

"Non importa che ci siano 2.000 unità abitative in più previste per essere disponibili nei prossimi 3-5 anni, non è ancora abbastanza", ha scritto Heck nella sua lettera.

Questo mese, l'ufficio del governatore DeWine ha annunciato che l'Ohio destinerà 2,5 milioni di dollari per aumentare i servizi di assistenza primaria nella città e fornire servizi di traduzione migliorati per soddisfare le esigenze dei pazienti immigrati.

A seguito di un aumento degli incidenti stradali, come un incidente che ha coinvolto un immigrato haitiano e ha portato alla tragica morte di un bambino di 11 anni, l'ufficio del governatore ha ordinato alla pattuglia statale dell'Ohio di intensificare il controllo del traffico. La città intende anche fornire istruzione alla guida specificamente progettata per gli haitiani e i parlanti creolo.

Tuttavia, durante una recente riunione della commissione della città, alcuni residenti di Springfield hanno espresso preoccupazioni per l'apparente concentrazione di risorse sulle comunità di immigrati piuttosto che aiutare i residenti locali.

"Le persone sono veramente stufe", ha detto un uomo alla riunione. "Molte persone la pensano così. Non sono l'unico, ma ho il coraggio di ammetterlo".

Koveleski riconosce di aver assistito a significativi cambiamenti nella sua città nel corso degli anni. Dopo aver lasciato New York City dopo gli attentati dell'11 settembre e aver si è trasferita in quello che lei chiama "Slow-hio", la sua famiglia ha aperto un negozio di materassi a Springfield. Con il tempo, il declino della città e le difficoltà del loro business sono diventati evidenti.

"Siamo falliti perché non riuscivamo a trovare lavoratori", ha detto, aggiungendo che molte altre attività locali hanno vissuto lo stesso calo.

Tuttavia, lei crede che l'arrivo di immigrati haitiani abbia rinvigorito la città. Koveleski ora lavora come traduttrice di creolo haitiano e attivista della comunità.

"Ci sono sempre due lati della medaglia", ha detto. "Sì, alcuni residenti sentono che è un'invasione e stiamo perdendo troppe risorse. Ma con gli haitiani, non vogliamo elemosine; siamo qui per lavorare. Questo è lo spirito haitiano - vogliono contribuire valore".

Un'agenzia di lavoro temporaneo con sede in Ohio ha rivelato che la domanda di manodopera nell'area più ampia di Springfield è alta e si stima che la maggior parte delle persone che connette alle attività commerciali della zona siano haitiane.

"Al momento, siamo probabilmente una divisione del 60/40", ha detto Corey Worden, presidente di Job Talent Connect, l'agenzia di collocamento che aiuta a collegare i potenziali lavoratori alle aziende locali.

L'agenzia di Worden aiuta anche le aziende a fornire trasporti a coloro che potrebbero voler lavorare ma non hanno i mezzi per farlo - un servizio disponibile per qualsiasi lavoratore, non solo gli immigrati.

Trump ha annunciato mercoledì che intende visitare Springfield "nelle prossime due settimane".

Il sindaco Rue ha dichiarato durante una conferenza stampa che una visita da parte di qualsiasi candidato presidenziale metterebbe sotto pressione le già limitate risorse della città.

"Se decidesse di cambiare i suoi piani, sarebbe un potente messaggio di armonia per la città di Springfield", ha detto.

Tornato nel suo appartamento, Dorsainvil sta seguendo corsi online, che trova più impegnativi a causa dell'inglese come seconda lingua.

Ha detto che la scorsa settimana aveva drasticamente alterato il suo quartiere prevalentemente haitiano. La gente usava camminare lungo i marciapiedi e salutarsi a vicenda; ora hanno paura di lasciare le loro case.

Ma nonostante le minacce, Dorsainvil mantiene la speranza.

"Negli ultimi giorni, mi sono sentito un po' giù, ma per qualche motivo, mi sento meglio ora", ha detto. "Sai perché? Perché i miei insegnanti, i colleghi, gli amici - anche le persone che non avevano il mio contatto - si sono messi in contatto con me, chiedendo 'Come te la cavi? Ti vogliamo bene; abbiamo bisogno di te qui'. Quindi, c'è tanto amore in questa società."

Dorsainvil spera che Springfield torni alla sua pace del passato. Spera anche che la sua fidanzata e la figlia in Haiti un giorno possano sperimentare la stessa pace mentale e stabilità che lo ha portato in città in primo luogo.

"Purtroppo, non possiamo accogliere tutti gli haitiani che arrivano qui. Dobbiamo ricostruire il nostro paese a casa", ha detto. "Penso che un giorno, tornerò ad aiutare."

CNN's Omar Jimenez e Meridith Edwards hanno riferito da Springfield, Ohio, e Chelsea Bailey ha scritto da Washington, DC.

