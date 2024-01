I ricorsi di Trump sull'accesso al voto sollevano argomenti costituzionali esistenziali

Ma i due ricorsi gemelli che Trump ha presentato dopo essere stato escluso dal voto in Colorado e nel Maine non rientrano nel suo normale schema di utilizzo della legge per ritardare e interrompere i momenti di responsabilità personale. Questi sforzi potrebbero essere egoistici e causati dalla sua condotta antidemocratica nel 2020. Ma sono anche rari esempi in cui l'ex presidente solleva una questione costituzionale vitale che deve essere risolta con urgenza. Trump si è appellato alla Corte Suprema degli Stati Uniti per la questione del Colorado e a un tribunale statale del Maine. In definitiva, se l'Alta Corte non riuscirà a risolvere la questione per l'intero Paese, le elezioni del 2024 potrebbero precipitare nel caos.

Trump sta contestando le decisioni della Corte Suprema del Colorado e del segretario di Stato democratico del Maine di squalificarlo in base al divieto del 14° Emendamento sugli "insurrezionisti", sulla scia dell'attacco alla folla dei suoi sostenitori al Congresso che ha seguito la sua campagna per rovesciare le elezioni del 2020.

Nella petizione presentata mercoledì alla Corte Suprema sulla questione del Colorado, Trump ha sostenuto di non aver preso parte a un'insurrezione, che la sua eleggibilità dovrebbe essere determinata dal Congresso, non dai tribunali, e che il divieto di insurrezione non si applica in ogni caso alla presidenza. In una precedente istanza alla Corte Suprema, il Partito Repubblicano del Colorado, anch'esso parte in causa, aveva messo in guardia da conseguenze "catastrofiche" a livello nazionale se la sentenza della Corte Suprema dello Stato fosse stata confermata, perché avrebbe portato a infinite controversie a livello nazionale sull'eleggibilità dei candidati e avrebbe potuto portare a "nebulose" rivendicazioni di insurrezione. Nella sua richiesta di martedì alla Corte del Maine, Trump ha sostenuto che il Segretario di Stato Shenna Bellows è un "decisore di parte" che non ha l'autorità legale per ascoltare una sfida che mira a squalificarlo dalla carica.

Una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe l'ultima parola sull'ammissibilità di Trump alle primarie in Colorado, Maine e altri Stati in cui la sua eleggibilità è contestata. Uno dei motivi per cui la Corte è sottoposta a forti pressioni per prendere in considerazione il caso del Colorado è quello di chiarire il significato della Sezione 3 del 14° Emendamento, secondo cui non può ricoprire alcuna carica negli Stati Uniti chi, "avendo precedentemente prestato giuramento [...] di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti, si sia impegnato in un'insurrezione o ribellione contro la stessa, o abbia dato aiuto o conforto ai suoi nemici".

In senso più pratico, spetta alla Corte Suprema intervenire, perché una situazione in cui alcuni Stati decidono di escludere un candidato in base alla propria interpretazione dell'emendamento e altri no è insostenibile non solo per le elezioni del 2024, ma anche per la democrazia statunitense nelle generazioni a venire.

Le domande chiave si basano sul fatto che le falsità di Trump sui brogli elettorali del 2020, il suo invito ai suoi sostenitori a radunarsi a Washington il 6 gennaio 2021 e a "combattere come l'inferno" per salvare il Paese prima della rivolta, equivalgano a un impegno in un'insurrezione. Anche se così fosse, la domanda diventa: chi ha il potere di stabilire se qualcuno è un insurrezionalista? Gli interessati hanno diritto a un giusto processo per decidere la questione? Anche tra le sue 91 accuse penali, per le quali si è dichiarato non colpevole, Trump non è stato formalmente accusato di insurrezione. Il 14° Emendamento è stato ampiamente applicato dopo la Guerra Civile per escludere gli ex confederati dalle cariche pubbliche, ma il suo uso al di fuori di questo contesto è per lo più non testato - certamente per quanto riguarda un ex presidente.

La Corte Suprema del Colorado, nella sua sorprendente decisione del mese scorso, ha stabilito che Trump ha effettivamente incitato all'insurrezione e, anche quando l'assedio al Campidoglio era pienamente in corso, ha continuato a sostenerlo apertamente e direttamente. Nel Maine, Bellows ha scritto che mentre nessun segretario di Stato aveva mai privato un candidato presidenziale dell'accesso al voto sulla base del 14° Emendamento, "nessun candidato presidenziale si è mai impegnato in un'insurrezione".

Questo è esattamente il tipo di nodo costituzionale che la Corte Suprema degli Stati Uniti è stata creata per sciogliere.

"Stiamo parlando della Costituzione degli Stati Uniti, è la Corte Suprema degli Stati Uniti che ha l'ultima parola sul suo significato, e non si è mai espressa su questo punto prima d'ora", ha detto mercoledì Jennifer Rodgers, analista legale della CNN.

L'ennesimo precedente stabilito

Qualsiasi normale candidato alle presidenziali, con la montagna di problemi legali che incombono su Trump, sarebbe stato cacciato dalla corsa molto prima di adesso. Ma, come sempre, l'ex presidente ha prosperato politicamente - almeno tra gli elettori del Partito Repubblicano nei sondaggi pre-primarie - con ogni imputazione, accusa e foto segnaletica.

Ma dopo gli ultimi drammatici sviluppi giudiziari, vale la pena riflettere sulla natura senza precedenti della prova che Trump sta ancora una volta ponendo all'infrastruttura della democrazia americana e dello Stato di diritto.

E alcune delle argomentazioni che sta avanzando ora appaiono anche piuttosto ricche, dal momento che sta cercando un livello di protezione per le scelte individuali degli elettori che ha cercato di negare loro quando ha cercato di rubare la vittoria del presidente Joe Biden nel 2020.

Nel nostro sistema di "governo del popolo, dal popolo e per il popolo", la sentenza del Colorado non è e non può essere corretta", si legge nella memoria inviata da Trump alla Corte Suprema degli Stati Uniti. "Questa Corte dovrebbe concedere il certiorari per prendere in considerazione questa questione di primaria importanza, annullare la sentenza della Corte Suprema del Colorado e restituire agli elettori il diritto di votare per il loro candidato di scelta".

Nel loro precedente ricorso contro la sentenza della Corte Suprema del Colorado, gli avvocati del Partito Repubblicano dello Stato avevano avanzato un'argomentazione simile, sostenendo che escludendo Trump dalla scheda elettorale, i giudici si erano impegnati in una "usurpazione dei diritti del popolo di scegliere i propri funzionari eletti". Tali preoccupazioni erano ben lontane dalla mente di Trump quando, ad esempio, ha fatto pressioni sui funzionari locali in Georgia per trovare i voti necessari a ribaltare la vittoria di Biden in quello Stato cruciale e quando ha fatto molteplici false affermazioni di frode elettorale - molte delle quali sono state respinte dalla Corte Suprema degli Stati Uniti - nel tentativo di rimanere al potere contro la volontà degli elettori che lo volevano fuori.

Anche l'insistenza con cui Trump ha dichiarato nella sua documentazione legale di aver invitato i suoi sostenitori a protestare pacificamente mentre il Congresso si riuniva per certificare la vittoria elettorale di Biden è poco credibile. Nei giorni e nelle settimane precedenti la rivolta del 6 gennaio, Trump ha ripetutamente incoraggiato i suoi sostenitori con un linguaggio combattivo. "Combattiamo come l'inferno. E se non combattete come l'inferno, non avrete più un Paese", ha detto l'ex presidente alla folla dell'Ellisse il 6 gennaio 2021. I sostenitori di Trump e i suoi avvocati hanno tuttavia sostenuto che egli ha anche invitato i sostenitori a marciare verso il Campidoglio "pacificamente e patriotticamente", e che questo era il suo messaggio chiave nonostante giorni e settimane di appelli alla lotta.

Ma l'ex avvocato della Casa Bianca di Trump, Ty Cobb, ha dichiarato mercoledì a Erin Burnett della CNN che il caso si basa sul fatto che il divieto di insurrezione previsto dal 14° Emendamento riguardi il presidente stesso. "Penso che il problema non sia se Trump abbia partecipato o dato conforto agli insorti", ha detto Cobb. "Ma se l'articolo 3 del 14° emendamento si applichi effettivamente al presidente. Credo che in questo caso, purtroppo, Trump abbia la meglio sulla Costituzione".

Cobb ha sottolineato che l'articolo in questione non menziona specificamente il presidente. E ha detto che il giuramento che un presidente fa per preservare, proteggere e difendere la Costituzione è diverso da quello fatto da altri funzionari per "sostenerla", citato nell'Articolo 3. Questo, a suo dire, avvalora l'idea che il presidente sia diverso dagli altri funzionari pubblici citati nel 14° emendamento.

La questione dell'accesso al voto di Trump è cruciale in vista delle prossime elezioni, ma la sua risoluzione potrebbe anche essere fondamentale per scongiurare lo spettro di un altro voto contestato che non farebbe altro che scavare nuove fratture nell'unità nazionale.

"È davvero essenziale che la Corte Suprema affronti la questione in modo diretto per le elezioni generali, e certamente prima dell'apertura delle votazioni del Collegio elettorale il 6 gennaio (2025)", ha dichiarato martedì alla CNN l'avvocato conservatore Ben Ginsberg. "Perché una delle poche cose che i membri del Congresso possono fare è obiettare sulle qualifiche dei candidati presidenziali, e questa non è una questione che si vuole discutere per la prima volta al Congresso il 6 gennaio".

Le ampie rivendicazioni del potere esecutivo di Trump - e cosa potrebbero significare in futuro

I ricorsi di Trump sulle squalifiche delle schede elettorali del Colorado e del Maine - che sono stati entrambi sospesi in attesa dei procedimenti giudiziari in corso - non sono l'unica controversia costituzionale consequenziale in cui è attualmente invischiato. Mentre l'ex presidente accelera la sua corsa verso i caucus dell'Iowa del 15 gennaio, la prossima settimana una corte d'appello federale di Washington ascolterà il suo tentativo di ribaltare una sentenza di un tribunale di grado inferiore contro le sue richieste di immunità presidenziale. Trump sostiene che il suo tentativo di interferire nelle elezioni del 2020 non è altro che un esercizio corretto dei suoi poteri di presidente per garantire un voto libero ed equo.

Secondo quanto riportato mercoledì dalla CNN, Trump e il suo team stanno organizzando la sua partecipazione all'udienza. Come ha già fatto in passato, probabilmente cercherà di sfruttare la giornata a fini politici. In effetti, questo caso sembra adattarsi molto meglio al modello di Trump di usare la legge per ritardare la responsabilità. Le sue argomentazioni mettono in discussione il principio secondo cui nessun americano è al di sopra della legge, implicando che i presidenti non sono in ultima analisi responsabili delle loro azioni in carica.

Nei propri documenti, il consulente speciale Jack Smith ha avvertito che l'affermazione di Trump di un ampio potere presidenziale "minaccia di autorizzare i presidenti a commettere crimini per rimanere in carica". Smith ha già chiesto senza successo alla Corte Suprema di occuparsi della questione, ma il caso potrebbe andare in quella direzione dopo le decisioni della corte d'appello, un fattore che contribuirà a decidere se il processo inizierà il 4 marzo come previsto.

Nella sua memoria, Smith ha anche tracciato un quadro inquietante di come un futuro presidente potrebbe utilizzare le deroghe rivendicate da Trump. Si è detto contrario a concedere "l'immunità dal processo penale a un Presidente che accetta una tangente in cambio di un lucroso contratto governativo a chi lo paga; a un Presidente che incarica il direttore dell'FBI di piazzare prove incriminanti su un nemico politico; a un Presidente che ordina alla Guardia Nazionale di assassinare i suoi critici più importanti"; o un Presidente che vende segreti nucleari a un avversario straniero, perché in ognuno di questi scenari, il Presidente potrebbe affermare che stava semplicemente eseguendo le leggi, o comunicando con il Dipartimento di Giustizia, o esercitando i suoi poteri di Comandante in Capo, o impegnandosi nella diplomazia estera."

Non si tratta di una questione accademica in un'elezione che si sta svolgendo con l'ex e forse futuro Presidente che giura di usare un secondo mandato per punire i suoi nemici e adotta una piattaforma sempre più estrema e autocratica.

L'ipotetica argomentazione legale di Smith potrebbe essere un'anticipazione del futuro.

Fonte: edition.cnn.com