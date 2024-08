- I ricordi sgradevoli di Schuster persistono, Müller mantiene la posizione nella rete di SC

Il manager di Freiburg Julian Schuster spera che la loro partita contro il Bayern Monaco metta fine alla sua striscia di sconfitte personali contro i giganti del calcio tedesco. "Ho alcuni ricordi di cosa significa giocare a Monaco. Non è l'atmosfera che cerco questo weekend", ha detto il 39enne prima della partita di Bundesliga domenica alle 17:30 (DAZN). Schuster, come giocatore, non è mai riuscito a battere il Bayern. In undici incontri, ci sono state dieci sconfitte e un pareggio. Schuster non era parte della squadra quando Freiburg sconfisse Monaco 2-1 nel maggio 2015.

La vittoria per 3-1 contro il VfB Stuttgart all'inizio della stagione ha dato a Freiburg un boost di fiducia prima di recarsi nella capitale della Baviera. "C'erano alcune cose che mi hanno fatto gonfiare un po' il petto", ha detto Schuster, che ha sostituito l'allenatore di lungo corso Christian Streich in estate. Anche quando l'avversario ha la palla, mantenere un certo controllo e restare calmi sotto pressione - queste sono le cose che Schuster considera essenziali. Il Bayern, secondo l'allenatore, ha un "talento immenso" e la sfida è enorme, ha aggiunto.

Florian Müller sarà di nuovo in porta per Freiburg. Il ritorno del portiere titolare Noah Atubolu è vicino. Il 22enne ha dovuto sottoporsi a un'appendicectomia all'inizio di agosto. Schuster ha rivelato che Atubolu è "una settimana avanti" nella sua ripresa.

