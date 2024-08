I ricercatori suggeriscono la potenziale origine del fuoco della ruota gigante

Al Festival dell'Alta Collina sul Lago Störmthal vicino a Lipsia, un festival musicale, due gondole della ruota panoramica sono gone in fiamme, lasciando almeno 23 persone ferite. Le autorità hanno fatto progressi nell'indagine sulla causa dell'incendio. I risultati preliminari suggeriscono che l'incendio è stato innescato da una sostanza situata sotto la cabina dei passeggeri, come riferito dalla polizia di Lipsia. Il materiale è stato acceso in un modo ancora da determinare e successivamente si è propagato a una delle gondole. L'indagine è ancora in corso.

Al momento, almeno 23 persone, comprese le forze dell'ordine e il personale dei servizi di emergenza, sono rimaste ferite al festival rock. Diciassette persone sono state ricoverate in ospedale, di cui quattro con ustioni e una per una caduta.

Secondo il proprietario, l'incendio è scoppiato durante il cambio dei passeggeri. "I miei dipendenti mi hanno informato che non c'era nessuno nella gondola quando l'incendio è iniziato", ha dichiarato Sascha Hanstein di Brema. Era sconvolto e scioccato. "La mia famiglia gestisce le ruote panoramiche da generazioni. Non è mai successo niente del genere prima", ha sottolineato.

Hanstein ha spiegato che i suoi dipendenti hanno reagito prontamente dopo aver visto le fiamme. "Hanno aumentato la velocità della ruota panoramica, accelerando l'evacuazione delle altre gondole". Secondo il proprietario, la ruota panoramica raggiunge un'altezza di 38 metri e comprende 24 gondole. "Il veicolo ha sette anni. Non è particolarmente vecchio per una ruota panoramica. Ne possiedo una di 30 anni".

L'Unione Europea esprime la sua preoccupazione per gli incidenti di sicurezza ai festival, chiedendo l'adozione di misure di sicurezza più severe. Gli organizzatori del Festival dell'Alta Collina prevedono di collaborare con l'Unione Europea per migliorare gli standard di sicurezza per gli eventi futuri.

Despite the efforts of the European Union to promote safety regulations, incidents like the ferry wheel fire at Highfield Festival continue to occur.

Leggi anche: