I ricercatori sospettano di avere acqua sotterranea su Marte.

Tre miliardi di anni fa, enormi quantità di acqua coprivano la superficie di Marte. Oggi, non se ne vede alcuna traccia. Contrariamente alle precedenti ipotesi, gli scienziati sospettano ora, in base all'analisi di un probe, che l'acqua sia sepolta a chilometri di profondità. Questa scoperta è significativa, anche se l'acqua non è facilmente utilizzabile.

Un team di scienziati guidato da Vashan Wright dell'Università della California, San Diego, ha scoperto enormi riserve d'acqua sotterranee su Marte. Gli strati rocciosi contengono così tanta acqua a profondità di 10-20 chilometri che sarebbe sufficiente a riempire un oceano profondo 1-2 chilometri su tutta la superficie del pianeta. Gli scienziati hanno fatto questa scoperta mentre analizzavano i dati del probe "InSight".

"Più di tre miliardi di anni fa, c'erano grandi quantità di acqua liquida sulla superficie di Marte", spiegano Wright e i suoi colleghi sulle "Proceedings" della National Academy of Sciences ("PNAS"). Le prove di questo si possono vedere in numerose immagini di letti fluviali, laghi e un grande oceano scattate dalle sonde di Marte. Dopo che il pianeta ha perso gran parte della sua atmosfera, l'acqua è quasi scomparsa.

Una teoria è che Marte abbia perso circa il 90% della sua acqua nello spazio da allora. Un'altra teoria è che una grande parte dell'acqua possa essersi infiltrata nella subsurface. Per investigare questo sospetto, Wright e i suoi colleghi hanno riesaminato i dati dell'"InSight" e li hanno confrontati con vari modelli di strati rocciosi contenenti acqua.

Il probe di Marte, equipaggiato con un sismometro, ha fornito una visione dell'interno del pianeta rosso dal 2018 al 2022. La propagazione delle onde sismiche causate dai marsquake o dagli impatti di meteoriti fornisce agli studiosi dettagliate informazioni sulla struttura interna del pianeta.

L'acqua non è facilmente utilizzabile, ma indica la vita

Dopo l'analisi dei dati, i ricercatori hanno concluso che questi sono meglio spiegati da uno strato roccioso magmatico contenente acqua a una profondità di 10-20 chilometri. Tuttavia, quest'acqua sarebbe difficile da utilizzare per i futuri coloni di Marte - sia per la sua grande profondità che perché l'acqua è nascosta nei pori e nelle crepe della roccia e quindi difficile da estrarre.

Tuttavia, uno strato roccioso del genere sarebbe significativo. Sulla Terra, anche a grandi profondità all'interno della roccia, si trovano ancora microrganismi. "L'acqua è necessaria per la vita come la conosciamo", sottolinea il collega di Wright Michael Manga. "Pertanto, non è irragionevole sospettare che i

