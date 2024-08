I ricercatori scoprono il mistero della pietra dell'altare di Stonehenge

Gli scienziati sanno poco del famoso Stonehenge. Ora devono gettare fuori dalla finestra una delle loro scoperte precedenti. Per 100 anni, hanno creduto che la pietra dell'altare provenisse dal Galles. Non è vero. Era stata apparentemente portata da un viaggio di 740 chilometri.

Il significato rituale di Stonehenge rimane un mistero, ma gli scienziati hanno fatto progressi nella comprensione dell'origine del famoso cerchio di pietra. La cosiddetta pietra dell'altare, che giace piatta al centro del monumento, è stata portata dalla northeast della Scozia al sito nel sud dell'Inghilterra, come riportato nella rivista "Nature". Non è chiaro se la pietra di cinque metri sia stata trasportata via nave o via terra - è un viaggio di oltre 740 chilometri.

"È una sorpresa che venga da così lontano", ha detto l'archeologa Susan Greaney dell'Università di Exeter, che non ha partecipato allo studio. Per oltre un secolo, gli scienziati hanno creduto che la lastra di arenaria centrale di Stonehenge - nota come pietra dell'altare - provenisse dalla molto più vicina Galles. Uno studio condotto lo scorso anno dagli stessi ricercatori ha mostrato che la pietra non corrisponde alla geologia delle formazioni arenarie del Galles. L'origine effettiva della pietra rimaneva ignota fino ad ora.

Il team non è stato autorizzato a rimuovere alcuna roccia dal monumento, quindi hanno analizzato i minerali nei frammenti di roccia raccolti da scavi precedenti, alcuni risalenti al 1840. Hanno trovato una corrispondenza con le formazioni arenarie dei laghi delle Orcadi nel nord-est della Scozia, una regione che include parti della punta della penisola scozzese e delle Isole Orcadi.

"Questa impronta geologica si trova in nessun altro luogo in Gran Bretagna", ha detto il geologo Nick Pearce dell'Università di Aberystwyth, coautore dello studio. Greaney ha spiegato che la logistica del trasporto della pietra su una distanza così lunga indica un alto grado di coordinamento e connessione culturale tra queste due regioni dell'antica Gran Bretagna.

Nessun banchetto a Stonehenge

Stonehenge fu costruito circa 5000 anni fa. Le pietre che formano diversi cerchi furono portate al sito in momenti diversi. L'assetto delle pietre permette al sole di sorgere attraverso una pietra "finestra" durante il solstizio d'estate. Lo scopo della pietra dell'altare - che giace piatta al cuore di Stonehenge, ora sotto altre pietre - rimane un mistero.

"Stonehenge non è un sito di insediamento, ma un luogo di cerimonie o riti", ha detto Heather Sebire, curatore senior di English Heritage, che non ha partecipato allo studio. Gli scavi archeologici precedenti non hanno trovato prove di banchetti o vita quotidiana nel sito.

Le ricerche precedenti hanno mostrato connessioni culturali - come le somiglianze nella ceramica - tra la zona intorno a Stonehenge e le Isole Orcadi della Scozia. Altre pietre di Stonehenge provengono dal Galles occidentale.

Mentre ci sono altri cerchi di pietra neolitici in Gran Bretagna, "ciò che rende speciale Stonehenge è la distanza che hanno percorso le pietre", spiega Richard Bevins dell'Università di Aberystwyth, uno dei coautori dello studio.

La scoperta rivoluzionaria ha sfidato la lunga credenza sull'origine della pietra dell'altare a Stonehenge. Contrariamente alle precedenti ipotesi, la lastra di arenaria centrale, nota come pietra dell'altare, non proveniva dal Galles ma originava dai laghi delle Orcadi nel nord-est della Scozia.

Nonostante la rivelazione, il significato rituale di Stonehenge continua a sfuggire agli scienziati, con lo scopo della pietra dell'altare ancora avvolto nel mistero.

Leggi anche: