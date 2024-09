I ricercatori avvertono di un aumento delle piogge intense e di altri gravi fenomeni climatici

Climatologi come Hermann Lotze-Campen del PIK stanno lanciando l'allarme a causa del riscaldamento globale in aumento, prevedendo un aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi come piogge torrenziali. Secondo Lotze-Campen, intervenuto su ZDF martedì, questa tendenza continuerà man mano che le temperature aumentano. Le associazioni locali stanno chiedendo ai governi federali e statali un sostegno maggiore a causa dei crescenti rischi di inondazioni.

La pioggia intensa sta portando a un aumento delle precipitazioni sui mari, ha spiegato Lotze-Campen, a capo del dipartimento di resilienza climatica del PIK. Ha sottolineato che la probabilità di questi eventi estremi aumenta in modo innegabile, come diretta conseguenza del cambiamento climatico guidato dall'uomo.

Nessuno è al sicuro da tali eventi di pioggia estreme, ha affermato Lotze-Campen, facendo riferimento alle recenti condizioni di inondazione e alle conseguenti alluvioni nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Ha espresso la speranza che tutte le comunità imparino da questi eventi e investano in dighe, serbatoi idrici o zone umide.

Dr. Stefan Rahmstorf del PIK ha concordato, dicendo all'ARD che a causa del riscaldamento globale, la pioggia estreme diventerà sia più intensa che frequente. Questo è stato un avvertimento della comunità scientifica da tempo, ha notato. Rahmstorf ha incoraggiato un'azione più decisa per contrastare il cambiamento climatico, affermando che un clima stabile e più prevedibile può essere raggiunto solo quando le emissioni nette di CO2 raggiungono zero.

Le conseguenze disastrose del cambiamento climatico indotto dall'uomo sono diventate sempre più evidenti negli ultimi anni, secondo Niklas Höhne, direttore dell'Istituto per il Nuovo Clima. Intervenuto su Deutschlandfunk martedì, Höhne ha sottolineato che la corrente crisi delle inondazioni è un chiaro indicatore di questo impatto devastante.

L'aumento della pioggia intensa può contribuire all'aumento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacciai polari a causa del riscaldamento globale. Questa tendenza in aumento sta influenzando non solo le regioni costiere, ma sta anche portando a un aumento della frequenza delle alluvioni lampo nell'entroterra.

Leggi anche: