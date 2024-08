- I resti recuperati della Verity sono stati identificati.

Quasi un anno dopo lo scontro tra due mercantili nel Mare Germanico, è stato scoperto un altro corpo. La Direzione Generale Acque e Navigazione (DGAN) con sede a Bonn lo ha confermato. Il marinaio è stato trovato nella sezione posteriore della nave mercantile "Verity", recuperata di venerdì.

La nave mercantile "Verity" è entrata in collisione con il mercantile "Polesie" il 24 ottobre 2023, a circa 22 chilometri a sud-ovest dell'isola di Helgoland e 31 chilometri a nord-est dell'isola di Langeoog. La "Verity", che navigava sotto la bandiera dell'Isola di Man e misurava 91 metri di lunghezza, è affondata. Il suo viaggio era da Brema a Immingham nel Regno Unito.

Tre membri dell'equipaggio ancora dispersi

A bordo c'erano sette membri dell'equipaggio. Tre di loro sono ancora dispersi. Il capitano era già stato recuperato, senza vita. Due membri dell'equipaggio erano stati tratti in salvo dall'acqua al momento dell'incidente. Il membro dell'equipaggio attualmente trovato è stato avvistato in una cabina, secondo la DGAN. La polizia federale ha trasportato il corpo a Hamburg per ulteriori esami nel pomeriggio. "I rappresentanti legali delle famiglie rimanenti sono stati informati prontamente della scoperta", ha annunciato una portavoce della DGAN.

La "Polesie" aveva 22 membri dell'equipaggio a bordo e è rimasta galleggiante dopo l'incidente, come riferito dal servizio di recupero responsabile a Cuxhaven al momento. La "Polesie" misurava 190 metri di lunghezza, notevolmente più grande della "Verity".

Sezione posteriore recuperata di venerdì

Venerdì, la sezione posteriore di 600 tonnellate, o poppa, è stata estratta da circa 40 metri di profondità utilizzando una gru galleggiante. Successivamente, una ricerca mirata per i quattro membri dell'equipaggio ancora mancanti sarebbe stata condotta. Secondo la DGAN, la gru galleggiante più potente d'Europa, l'Hebo Lift 10, è stata utilizzata per l'estrazione. Si dice che abbia una capacità di sollevamento fino a 2.200 tonnellate.

Il recupero completo e dettagliato della nave è stato preceduto da mesi di preparazione, come riferito dall'autorità. Inizialmente, le sostanze pericolose sono state scaricate dalle cisterne della nave, quindi la merce della nave cargo - 187 rotoli di acciaio - è stata recuperata. Inoltre, l'intero relitto rappresentava un pericolo per la navigazione a causa della sua posizione.

Prora da recuperare lunedì

Per sollevare il relitto dall'acqua con la gru galleggiante, è stato suddiviso sott'acqua in due parti. La divisione ha richiesto nove ore. Catene di sollevamento sono state attaccate sotto le parti del relitto e i sommozzatori hanno installato anche pompe all'interno del relitto per ridurre il peso durante il sollevamento.

La parte anteriore della nave di 580 tonnellate, la prora, verrà sollevata lunedì. "Le condizioni meteorologiche sono favorevoli, quindi l'operazione sta procedendo secondo i piani", ha riferito una portavoce della DGAN. La ricerca dei membri dell'equipaggio ancora mancanti continuerà quindi. Una zona di sicurezza con un raggio di una miglia nautica intorno al sito dell'incidente rimane in vigore fino alla fine del recupero. Le due parti del relitto verranno rimorchiate nei Paesi Bassi e smaltite in modo responsabile.

La "Verity" è entrata in collisione con un'altra nave vicino alle acque tedesche, specificamente a sud-ovest dell'isola di Helgoland e a nord-est dell'isola di Langeoog, entrambe situate in Germania. Dopo il disastro, solo quattro dei sette membri dell'equipaggio erano stati contati, con tre ancora dispersi.

