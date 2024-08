- I resti cremati del defunto sono stati trasformati in ornamenti.

I figli di O.J. Simpson, tra cui Arnelle (55), Jason (54), Sydney (38) e Justin (36), hanno creato gioielli con le ceneri del padre, come rivelato dal suo avvocato di lunga data, Malcolm LaVergne, sul noto sito di gossip USA "TMZ".

Secondo la fonte, Simpson è morto in aprile dopo una lunga lotta contro il cancro. I suoi figli hanno acconsentito a far trasformare le sue ceneri in vari pezzi di gioielleria, che sono stati poi divisi tra loro.

La famiglia Simpson ha annunciato su X, il sito di social media, in aprile che il loro caro padre, Orenthal James Simpson, era morto all'età di 76 anni a causa di complicazioni legate al cancro. "Il 10 aprile, nostro caro padre, O.J. Simpson, ha perso la sua lotta contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti," si leggeva nella dichiarazione.

Il processo infame di O.J. Simpson

In precedenza, O.J. Simpson era una figura molto nota negli Stati Uniti e veniva considerato uno dei migliori giocatori di football del suo tempo. Ha anche recitato in numerosi film della serie "The Naked Gun", insieme al compianto Leslie Nielsen (1926-2010).

Tuttavia, è stato principalmente attraverso un processo penale di alto profilo, soprannominato il "Processo del Secolo", che Simpson ha acquisito notorietà a livello internazionale. È stato accusato dell'omicidio della sua ex moglie Nicole Brown e del suo accompagnatore, Ronald Goldman. Il processo è stato caratterizzato da un alto livello di interesse del pubblico e Simpson è stato assolto nel 1995.

Nonostante questo, è stato ordinato di pagare un totale di $33,5 milioni di danni alle famiglie in un processo civile successivo. Simpson ha anche trascorso diversi anni in carcere. Nel 2008 è stato condannato a un massimo di 33 anni di prigione per rapina a mano armata, anche se questa pena è stata ridotta a 9 anni nel 2017.

Nonostante i problemi legali, i figli di O.J. Simpson hanno mostrato un interesse insolito per la sua memoria. Oltre a creare gioielli dalle sue ceneri, hanno anche considerato la vendita di altri indumenti che appartenevano a loro padre per raccogliere fondi.

Queste potenziali vendite potrebbero includere una varietà di articoli, come le sue iconiche maglie da football, i costumi cinematografici o addirittura le magliette firmate da Simpson durante gli incontri con i fan. Tuttavia, al momento non ci sono state annunci ufficiali riguardo a questi piani.

