I resti bruciati dell'auto di F1 di Romain Grosjean dopo l'incidente in Bahrain verranno esposti

Grosjean è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme per 28 secondi dopo aver urtato il muro della pista a quasi 120 miglia all'ora.

Alla fine è riuscito a uscire dall'auto in quello che sarebbe stato l'ultimo atto del francese come pilota di F1.

Dopo essersi ripreso dalle ustioni riportate nell'incidente, Grosjean è passato ad altre forme di sport motoristici e parteciperà alla Indy 500 per la seconda volta nel corso dell'anno.

Il telaio bruciato della sua auto Haas del GP del Bahrain farà parte della prima mostra di Formula 1 al mondo nella capitale spagnola, che aprirà il 24 marzo.

La mostra sarà accompagnata da un'installazione video che mostrerà filmati inediti dell'incidente e da un'intervista a Grosjean che racconterà l'esperienza.

"Dal mio punto di vista, si è trattato di un grosso incidente, ma dall'esterno non mi sono reso conto dell'impatto o di quanto fosse violento", racconta Grosjean nell'intervista.

"Solo il giorno dopo, quando ho chiesto a qualcuno di mostrarmi l'aspetto dell'incidente, ho capito. Mia moglie stava guardando quella gara con mio padre e i miei figli. Ricorderanno quel momento per tutta la vita. Erano solo spettatori in attesa di sentire qualcosa... in attesa di vedere qualcosa dal Bahrain".

Dopo l'incidente, si è acceso un dibattito sulla sicurezza dei piloti di F1 in caso di gravi incidenti.

Parlando alla CNN Sport due anni fa, Grosjean ha riconosciuto che l'halo, il dispositivo di protezione obbligatorio montato sulle vetture di F1, gli ha salvato la vita.

"Ero uno di quelli contrari all'halo. Non mi piaceva", ha detto.

"Non pensavo che fosse un bene per il motorsport. Devo dire che ho cambiato idea e che non correrò con un'auto senza halo perché ci sta salvando la vita".

Per sfuggire alle fiamme, Grosjean ha dovuto rompere il poggiatesta con il casco e tirare con forza con il piede incastrato per staccarlo dal telaio. Dopo essersi liberato, è stato trasportato in ospedale e curato per le ustioni alle mani e alle caviglie.

Grosjean ha concluso la sua carriera in F1 con 10 podi su 179 partenze e dal 2021 ha corso in IndyCar con il Dale Coyne Racing e, più recentemente, con l'Andretti Autosport.

Nella scorsa stagione si è piazzato al 13° posto nella serie IndyCar e al 31° nella sua prima Indy500.

