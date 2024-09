I residenti hanno il diritto di installare impianti di generazione di energia sul loro balcone.

Impiantare una centrale elettrica sul balcone in Germania sta diventando sempre più semplice. Grazie a una recente sentenza, i proprietari possono opporsi solo in circostanze limitate. Questa legge modifica anche le linee guida per le associazioni di proprietari.

Presto, gli inquilini avranno il diritto principale di installare una centrale elettrica sul balcone, spesso chiamata dispositivo solare rimovibile. Il Bundesrat tedesco ha approvato una legge che classifica questi dispositivi come modifiche preferite nella legislazione degli affitti. I proprietari possono veto questa richiesta solo in situazioni eccezionali. Fino ad ora, gli inquilini dovevano ottenere l'approvazione scritta del proprietario per installare un sistema fotovoltaico rimovibile, che comportava modifiche alla struttura della proprietà.

Ora, le leggi sugli affitti e la proprietà degli appartamenti stanno evolvendo per consentire questi progetti senza un rifiuto diretto. Per farlo, l'installazione di dispositivi solari rimovibili viene considerata una misura preferita. In precedenza, iniziative come le modifiche senza barriere, la protezione antifurto o le stazioni di ricarica per auto elettriche godevano di questo status.

Tuttavia, i proprietari e le associazioni di proprietari possono ancora influire sui metodi di installazione di questi sistemi. Tuttavia, se l'installazione avverrà o meno è ora fondamentalmente deciso. Ci sono eccezioni, come per gli edifici storici.

Inoltre, la legge modifica le regole per le associazioni di proprietari. In futuro, queste potrebbero condurre riunioni online o in formato ibrido, se una maggioranza dei tre quarti nella comunità dei proprietari d'appartamento lo approva. Fino ad ora, tutti i proprietari dovevano essere d'accordo sulla condotta online della riunione.

Il Ministro federale della Giustizia Marco Buschmann elogia l'imminente approvazione della legge dal suo dipartimento. Si aspetta "meno burocrazia" e "più libertà". Commenta: "Un altro obiettivo per modernizzare la legge è stato raggiunto. Gli inquilini e i proprietari in tutta la Germania trarranno beneficio da questo".

Il settore solare sta mostrando una crescita significativa in Germania, con gli inquilini che ora hanno il diritto principale di installare centrali elettriche sul balcone, o dispositivi solari rimovibili, nei loro appartamenti in affitto. Questi dispositivi sono ora classificati come modifiche preferite nella legislazione degli affitti, con meno ostacoli da parte dei proprietari.

Inoltre, questa evoluzione nelle leggi sugli affitti influisce anche sulle associazioni di proprietari, consentendo riunioni online o ibride più semplici per condurre gli affari dell'associazione, a condizione che una maggioranza dei tre quarti lo approvi.

