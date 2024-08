I residenti del Regno Unito sono tenuti a consegnare coltelli e machete simili a zombie

Il Regno Unito sta intensificando la lotta contro la violenza da coltello a causa delle recenti morti tragiche di tre bambini. Il paese è in subbuglio, quindi l'amministrazione sta rivisitando le leggi sulla detenzione di coltelli e si affida all'aiuto dei cittadini.

Le autorità stanno chiedendo alle persone di consegnare machete e coltelli con lame elaborate, cosiddetti "zombie knives" - strumenti da taglio letali e decorati. Questi individui non saranno puniti prima del divieto in arrivo, come annunciato dal governo di Londra.

A partire dal 24 settembre, questi coltelli con lame oversize diventeranno illegali in Inghilterra e Galles, con regolamentazioni esistenti rafforzate. Come dichiarato dal ministro dell'Interno Diana Johnson, "Non esiste un motivo valido per avere un'arma del genere nelle nostre case o nei nostri spazi pubblici". Gli incidenti di morte legati ai coltelli, in particolare tra i giovani, sono sempre più comuni nel Regno Unito. Recentemente, sono state segnalate aggressioni in pubblico con machete che hanno scatenato l'indignazione generale.

Forte opposizione del pubblico ai crimini da coltello

Questa strategia sta riscuotendo un ampio sostegno. Il famoso attore Idris Elba sta promuovendo misure più severe e un aumento del finanziamento per i programmi giovanili attraverso la sua iniziativa "Don't Stop Your Future". Il governo intende ridurre del 50% gli incidenti di crimine da coltello nel corso del decennio.

"È importante che il pubblico consegni volontariamente le proprie armi in modo sicuro", ha detto il ministro Johnson. "Stiamo offrendo alle persone l'opportunità di fare la scelta giusta - per creare strade più sicure, prevenire ulteriori vittime e dare speranza a molte vite".

I cittadini avranno la possibilità di scambiare le loro armi da taglio nelle stazioni di polizia in Inghilterra e Galles dal 26 agosto al 23 settembre, anche in forma anonima. Solo in seguito i proprietari delle armi saranno perseguiti. Il divieto di queste armi è stato annunciato in precedenza dall'ex amministrazione conservatrice guidata dal primo ministro Rishi Sunak.

In risposta all'aumento degli attacchi con coltelli, in particolare tra i giovani, il governo sta incoraggiando le persone a consegnare armi pericolose come i machete e i "zombie knives" decorati. Il divieto di queste armi, finalizzato a ridurre i crimini da coltello, entrerà in vigore il 24 settembre in Inghilterra e Galles.

