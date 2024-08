- I residenti del Baden-Württemberg hanno la durata di vita media più alta.

In Baden-Württemberg, i neonati godono di una maggiore probabilità di vivere a lungo rispetto ai loro coetanei degli altri stati tedeschi. L'Ufficio Statistico di Stato indica che un neonato maschio in questa regione sud-ovest può aspettarsi un'aspettativa di vita media di 79,6 anni, mentre una neonata femmina può guardare avanti a 83,9 anni.

Dal 1970, Baden-Württemberg ha costantemente vantato la più alta aspettativa di vita per i neonati tra tutti gli stati federali tedeschi. Attualmente, questa aspettativa è di circa nove anni in più per le donne e undici anni in più per gli uomini rispetto agli anni '70.

Mortalità infantile inferiore e cure preventive migliorate

L'Ufficio Statistico di Stato attribuisce questo quasi costante aumento dell'aspettativa di vita principalmente a una sostanziale diminuzione della mortalità infantile. Questa riduzione ha portato i tassi di mortalità infantile a circa un settimo dei livelli osservati negli anni '70. Mentre circa 20 su 1.000 nati vivi morivano durante il primo anno di vita negli anni '70, ora è di circa tre su 1.000 neonati.

Inoltre, gli anziani in Baden-Württemberg possono godere di una migliore assistenza sanitaria. Ad esempio, un uomo di 75 anni ora ha un'aspettativa di vita media di dieci anni in più rispetto a una stima di sette anni negli anni '70. Analogamente, le donne di 75 anni possono aspettarsi di vivere in media tredici anni in più rispetto a quel periodo.

COVID-19 influisce sull'aspettativa di vita

Purtroppo, i dati sull'aspettativa di vita per i periodi precedenti alla pandemia di COVID-19 (2017-2019) mostrano un lieve calo. Gli uomini vivono attualmente in media 0,2 anni in meno, mentre le donne hanno una lieve riduzione di 0,3 anni rispetto a questi periodi.

Secondo i calcoli più recenti dell'Ufficio Statistico di Stato, l'aspettativa di vita a livello nazionale per le neonate femmine è di 83,0 anni, mentre per i maschi è di 78,2 anni. Ciò significa che i maschi nati in Baden-Württemberg godono di una vita più lunga di 18 mesi rispetto alla media nazionale, mentre le femmine possono aspettarsi 11 mesi in più.

Un ulteriore confronto: il Saarland ha la più bassa aspettativa di vita per le donne tra tutti gli stati federali tedeschi. Le statistiche indicano che le donne in Baden-Württemberg vivono in media due anni in più, mentre gli uomini nati in Baden-Württemberg possono aspettarsi circa quattro anni di vita in più rispetto agli uomini della Sassonia-Anhalt.

Gli uomini e i ragazzi in Baden-Württemberg hanno tratto notevoli benefici dal miglioramento dei sistemi sanitari della regione, con un aumento dell'aspettativa di vita media. Secondo i calcoli più recenti, un neonato maschio in Baden-Württemberg può aspettarsi di vivere 18 mesi in più rispetto alla media nazionale, mentre le femmine godono di un vantaggio di 11 mesi.

Leggi anche: