I residenti degli Stati Uniti affrontano richieste di incarcerazione da parte delle autorità giudiziarie russe.

Le autorità russe chiedono una condanna a sette anni in dure condizioni per un americano di 72 anni, apparentemente impegnato come combattente in Ucraina. Le autorità propongono di considerare la sua età avanzata e la sua ammissione di colpevolezza, come riportato in un articolo dell'agenzia di stampa Interfax. È accusato di aver firmato un contratto con l'esercito ucraino dopo l'invasione russa del febbraio 2022, a quanto si dice per guadagnare almeno $1.000. Si presume che la sua formazione, l'armamento con un'arma personale e la partecipazione attiva come mercenario nelle forze ucraine siano terminate quando è stato catturato dalle forze russe ad aprile 2022.

L'Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha informato l'AP circa il fermo di questo americano, dichiarando di non poter approfondire a causa di questioni di riservatezza. I mercenari condannati in Russia possono affrontare pene detentive da 7 a 15 anni.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento degli arresti di cittadini americani in Russia, alimentando le speculazioni che la Russia possa detenere strategicamente gli americani per rafforzare la propria posizione nelle trattative internazionali riguardanti il rilascio di russi incarcerati all'estero.

Ad agosto, gli Stati Uniti e la Russia hanno concluso lo scambio di prigionieri più significativo dai tempi dell'era sovietica, coinvolgendo 24 persone e l'intermediazione di Germania e altri paesi europei per il rilascio di russi dalla loro custodia. Un piccolo numero di cittadini americani continua a scontare la pena nelle carceri russe.

