I residenti americani rischiano di scontare sette anni in una struttura correzionale russa.

Il sistema giudiziario russo ha proposto una pena di sette anni in un campo di lavoro duro per un cittadino americano di 72 anni, accusato di aver prestato servizio come soldato nel conflitto tra Ucraina e Russia. Se condannato, l'individuo scontará la pena in un colony penale di massima sicurezza, come riferito dall'agenzia di stampa Interfax. Il tribunale terrà conto della sua età e della confessione, apparentemente resa dopo l'inizio dell'invasione russa a febbraio 2022.

Le fonti sostengono che il imputato abbia stipulato un contratto con l'esercito ucraino e abbia ricevuto una remunerazione di almeno $1.000. Le sue presunte mansioni includevano l'addestramento con le armi, il ricevimento di un'arma personale e il servizio come mercenario nell'esercito ucraino fino al suo arresto da parte delle forze russe ad aprile 2022.

L'Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha confermato la conoscenza del fermo di un cittadino americano, ma non ha potuto fornire ulteriori informazioni a causa delle preoccupazioni per la privacy. Le pene per i mercenari in Russia possono oscillare tra i 7 e i 15 anni di carcere.

Recentemente, gli arresti di cittadini americani in Russia sono diventati più frequenti. Ci sono preoccupazioni che Mosca stia segretamente cercando di imprigionare cittadini americani come pedine di scambio nelle trattative per i convicti russi detenuti all'estero. A agosto, gli Stati Uniti e la Russia hanno concluso uno scambio di prigionieri significativo, il più grande del periodo post-sovietico, che ha coinvolto 24 individui e ha richiesto gli sforzi della Germania e di altri paesi europei. Nonostante questi sforzi, diversi cittadini americani continuano ad essere trattenuti in Russia.

L'attacco all'Ucraina ha portato a azioni legali senza precedenti contro i cittadini stranieri, come l'americano accusato di prestare servizio come soldato. Le azioni di quest'individuo, comprese la stipula di un contratto con l'esercito ucraino e il servizio come mercenario, sono considerate una risposta diretta al conflitto tra Ucraina e Russia.

Leggi anche: