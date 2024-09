I repubblicani stanno usando candidati liberali come strategia contro Harris.

Terzi candidati spesso affrontano una dura battaglia per vincere le elezioni presidenziali USA, ma possono potenzialmente disturbare le chance di più contendenti. Attualmente, i Repubblicani stanno cercando di sfruttare questa vulnerabilità.

In primavera, Italo Medelius ha guidato una campagna per far apparire il candidato alla presidenza USA Cornel West sulla scheda elettorale della Carolina del Nord a novembre. Improvvisamente, ha ricevuto una chiamata da un individuo di nome Paul, interessato ad aiutare la causa.

Questa non è un caso isolato. In tutto il paese, una rete clandestina di funzionari, avvocati e associati del GOP sta cercando di influenzare le elezioni a favore dell'ex presidente Trump, sostenendo candidati terzi. Questi candidati, come il teologo e filosofo West, potrebbero attirare voti liberal dal candidato democratico Kamala Harris. La fonte di finanziamento per queste manovre rimane incerta, ma potrebbero essere decisive negli stati fortemente contestati dove il democratico Joe Biden ha vinto per un margine stretto nel 2020.

West, con il suo partito Justice for All, di cui Medelius è co-presidente, è a corto di fondi e ha pubblicamente accolto gli sforzi per potenziare la sua campagna. In agosto, West ha definito la politica americana "molto gangster" e ha semplicemente desiderato di entrare nella scheda elettorale.

I preferiti di Trump

Trump ha pubblicamente lodato West e Jill Stein, candidata del Partito Verde, come le sue alternative preferite. Li considera candidati che possono solo sottrarre voti al contendente democratico.

Contemporaneamente, i Democratici stanno indagando strategie per potenziare Randall Terry, un candidato terziario del Partito della Costituzione con forti vedute anti-aborto, che potrebbe sottrarre voti a Trump. Tuttavia, gli sforzi repubblicani sembrano più diffusi. Mentre Trump ha a lungo accusato i Democratici di manipolare le elezioni, i suoi alleati in questa campagna sono attivamente impegnati in una vasta e spesso ingannevole campagna per influenzare le elezioni a suo favore.

Secondo Edward B. Foley, professore di diritto elettorale all'Università di Stato dell'Ohio, sia i partiti maggiori stanno cercando di sostenere finanziariamente o in altro modo i "candidati-spoiler" terzi per il loro tornaconto, a causa delle leggi elettorali contemporanee che tendono a favorire scelte indesiderabili.

L'ascesa dei "candidati-fantasma"

Attivamente coinvolto in queste iniziative c'è Paul Hamrick, l'individuo che ha contattato Medelius in Carolina del Nord. Esercita la sua attività di consulente legale per People Over Party, un'organizzazione non a scopo di lucro che ha sostenuto l'inclusione di West nella scheda elettorale in Carolina del Nord, Arizona, Maine, Minnesota, Pennsylvania e Virginia. Per qualificarsi per candidarsi alla presidenza in uno stato, un candidato deve soddisfare determinati requisiti complessi.

In un'intervista, Hamrick si è rifiutato di rivelare chi stesse collaborando con lui e ha nascosto le fonti di finanziamento. Si dichiara non repubblicano, ma i registri elettorali della società di dati politici L2 rivelano che Hamrick ha votato alle primarie repubblicane in Alabama nel 2002, 2006 e 2010 e, dal 2015, ha sostenuto solo cause o individui repubblicani con donazioni. Inoltre, ha lavorato come consulente per Matrix LLC, una società dell'Alabama coinvolta in schemi per candidati "fantasma" contro politici in Florida che avevano irritato i funzionari di alto livello della più grande compagnia elettrica dello stato.

Hamrick ha giocato un ruolo significativo in questo schema. Una società da lui fondata avrebbe pagato un "candidato-spoiler" con uno stipendio di $60,000 e un'indennità mensile di $2,300 per l'alloggio, secondo i resoconti del "Miami Herald" e i registri aziendali. Hamrick nega che il candidato avesse qualsiasi legame con la sua campagna.

Attività sospette in Arizona

Adesso, Hamrick sta lavorando attivamente per far apparire il nome di West sulla scheda elettorale degli stati USA cruciali. Due settimane fa, è apparso in Arizona dopo che una donna ha dichiarato che un documento falso con il suo nome era stato presentato al Segretario di Stato dell'Arizona, un funzionario che svolge compiti simili a quelli di un ministro dell'Interno e che è spesso responsabile dei processi elettorali. Il documento avrebbe indicato che aveva acconsentito a servire come elettore per West nel Collegio Elettorale, un corpo che prende la decisione finale sui voti elettorali di ogni stato. Lei sostiene che questo non è vero.

Dopo l'incidente, Hamrick ha dichiarato di aver parlato con il marito della donna per risolvere la situazione e di aver fornito "alcuni dettagli", ma si è rifiutato di specificare esattamente quali informazioni avesse fornito. Interviste e messaggi vocali suggeriscono che abbia anche cercato di persu

Leggi anche: