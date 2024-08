I repubblicani dovrebbero sostenere Harris.

Al raduno del Partito Democratico degli Stati Uniti, è previsto che venga offerta una piattaforma a alcuni individui del Partito Repubblicano. Secondo il gruppo che sostiene la candidata alla presidenza Kamala Harris, ci sono piani per includere tra i relatori il vecchio congressista repubblicano Adam Kinzinger dell'Illinois, il precedente lieutenant governor della Georgia Geoff Duncan e John Giles, sindaco di Mesa, Arizona, a Chicago.

Si uniranno alla lineup donne che hanno prestato servizio nell'amministrazione di Donald Trump, tra cui Olivia Troye, ex consigliera per la sicurezza nazionale del vicepresidente Mike Pence e membro del team di risposta al coronavirus della Casa Bianca. Stephanie Grisham, che ha servito come portavoce di Trump e ora si è trasformata in una critica, è attesa per parlare alla folla. "Credo che Harris proteggerà le nostre libertà e rappresenterà il nostro paese con autenticità e onestà", ha dichiarato Grisham. "Non avrei mai pensato di parlare a una convention democratica, ma dopo aver visto il vero volto di Donald Trump e il pericolo che rappresenta per il nostro paese, sento il bisogno di esprimere le mie preoccupazioni".

Repubblicani presenti alle convention precedenti

Secondo il "New York Times", i repubblicani hanno avuto un ruolo significativo alle convention democratiche del passato. Il sostegno bipartisan è stato un trend storico nella politica americana e questa convention potrebbe non fare eccezione. Le apparizioni dei repubblicani potrebbero potenzialmente attrarre i voti dei conservatori che hanno perso fiducia in Trump come leader.

Oltre agli Obama, l'ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle, torneranno a Chicago per mostrare il loro sostegno a Harris sul palco. Gli Obama sono previsti per ricevere una grande attenzione durante la seconda notte dell'evento. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha servito come vicepresidente sotto Obama per otto anni, ha scelto di lasciare dopo aver pronunciato il suo discorso la sera precedente.

Infine, il marito di Harris, Doug Emhoff, è previsto per salire sul palco. In caso di vittoria di Harris, Emhoff farebbe la storia come primo "First Gentleman" degli Stati Uniti.

Barack Obama, il 44° presidente degli Stati Uniti, tornerà a Chicago per sostenere la candidata alla presidenza Kamala Harris, mostrando gli sforzi bipartisan nella politica americana. La sua partecipazione durante la seconda notte dell'evento è prevista per ricevere una grande attenzione.

Ricordando le convention democratiche precedenti, il New York Times ha riferito che i repubblicani hanno avuto un ruolo notevole e la partecipazione di Barack Obama continua questo trend storico, potenzialmente attr

Leggi anche: