- I repubblicani distribuiscono in abbondanza video a tema gatto che mostrano sentimenti anti-immigrati online.

La città stravagante di Springfield in America, famosa per i suoi abitanti unici e le loro abitudini peculiari, è sotto esame a causa delle affermazioni fatte da J.D. Vance, compagno di corsa di Donald Trump. Vance suggerisce che gli immigrati haitiani in questa Springfield dell'Ohio stanno consumando cani e gatti. Tuttavia, è importante chiarire che questa Springfield non è la città animata dei Simpson.

Nessuna prova di incidenti di animali domestici a Springfield

Queste affermazioni, anche se disgustose, circolano da tempo. I media americani hanno condotto indagini, con le autorità della città che negano qualsiasi incidente del genere. Tuttavia, la voce è diventata un meme sui social media, con il senatore Ted Cruz che ha pubblicato una foto di un gatto su X con la didascalia "Vota Trump per impedire ai migranti haitiani di mangiarci".

Ciò ha scatenato una tendenza, con Donald Trump e i suoi sostenitori che hanno iniziato a condividere immagini generate da AI di gatti e anatre, con il miliardario tecnologico Elon Musk che ha aggiunto un'immagine di un gatto e un pollo con la didascalia "Salvali".

La veridicità delle voci

J.D. Vance ha alimentato ulteriormente queste voci, affermando che il suo ufficio ha ricevuto segnalazioni di rapimenti di animali domestici da parte di migranti haitiani a Springfield. Ha ammesso: "È possibile che tutte queste voci siano false".

Donald Trump ha condiviso un'immagine sulla sua rete sociale, Truth Social, che lo mostra su un aereo circondato da gatti e anatre. Ha anche pubblicato una foto di un gatto che tiene una mitragliatrice e indossa un cappello MAGA.

L'immigrazione come questione di campagna

La questione dell'immigrazione è un punto caldo nella campagna elettorale degli Stati Uniti, con Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti, sotto esame per la sua gestione. Il suo avversario alle elezioni presidenziali del 5 novembre, l'ex presidente Trump, critica frequentemente Harris e sostiene la sua incompetenza su questo problema.

La risposta sarcastica di Harris

Durante il dibattito televisivo con Kamala Harris, Trump ha sollevato anche la voce sugli animali domestici. Harris ha risposto sarcasticamente alle sue osservazioni, dicendo: "Se stiamo parlando di estremo", ha sorriso.

