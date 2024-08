I repubblicani citano in giudizio l'ordine esecutivo di Biden, già in vigore da tre anni, sull'accesso all'elenco degli elettori

Il ricorso mira a un decreto presidenziale** emanato dal Presidente Joe Biden nel marzo 2021, che ha diretto i capi di tutte le agenzie federali a presentare proposte per le rispettive agenzie per promuovere la registrazione e la partecipazione dei votanti attraverso vari punti di contatto con il pubblico. Il presidente ha emanato l'ordine mentre le legislature repubblicane degli stati stavano spingendo per la legislazione sulla soppressione del voto nelle conseguenze delle elezioni del 2020.

L'attacco fresco a un decreto presidenziale di tre anni e mezzo sottolinea i piani repubblicani di esaminare in vista delle elezioni di novembre le azioni intraprese dai democratici per facilitare il voto, in particolare dopo le ultime elezioni presidenziali, in cui gli sforzi per facilitare il voto durante la pandemia sono diventati un punto di contention importante.

I nove avvocati generali repubblicani che hanno presentato il ricorso in un tribunale federale argomentano che Biden ha superato i suoi poteri quando ha emanato il decreto, che affermano anche di violare la Costituzione degli Stati Uniti e "minare i sistemi di registrazione dei votanti stabiliti dagli Stati".

"Con il decreto esecutivo 14019", argomentano gli stati, "il Presidente Biden ha cercato di convertire la burocrazia federale in un'organizzazione per la registrazione dei votanti e di trasformare ogni interazione tra un burocrate federale e un membro del pubblico in una proposta di registrazione dei votanti".

Gli stati affermano anche che il decreto esecutivo è stato "motivato da un desiderio di parte di aumentare in modo ingiusto il voto democratico". Affermano che il decreto esecutivo e la sua attuazione hanno causato loro "danni alla borsa, danni procedurali e danni agli interessi sovrani degli Stati" calpestando la loro capacità di regolare la registrazione dei votanti.

Il ricorso fa riferimento a diverse agenzie che hanno implementato la direttiva, tra cui il Dipartimento del Tesoro, che aveva pianificato di "includere informazioni sulla registrazione e sulla partecipazione dei votanti nelle sue campagne di deposito diretto per gli americani che ricevono pagamenti di sicurezza sociale, veterani e altri benefici federali", secondo un foglio informativo della Casa Bianca del 2021.

Altre iniziative menzionate nel ricorso includono una del Servizio abitativo rurale del Dipartimento dell'Agricoltura, che, secondo il foglio informativo del 2021, "incoraggerà la fornitura di informazioni non partitiche sui votanti attraverso i suoi mutuatari e prestatori garantiti".

Gli stati che hanno presentato il ricorso sono Montana, Kansas, Iowa, Dakota del Sud, Mississippi, Nebraska, Dakota del Nord, Oklahoma, Carolina del Sud.

Il caso è stato assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Daniel Crabtree, nominato dall'ex Presidente Barack Obama.

CNN ha contattato la Casa Bianca per un commento sul ricorso.

Al momento dell'annuncio dell'ordine, un funzionario dell'amministrazione Biden ha detto ai reporter che "tra le agenzie federali, molte hanno una presenza in tutto il paese, con uffici in cui le persone, al di fuori del contesto di una pandemia, potrebbero entrare per cercare servizi particolari".

"Vogliamo assicurarci di poter massimizzare l'uso di quel tipo di servizio di persona e di renderli luoghi in cui le persone possono anche registrarsi per votare - l'obiettivo è rendere la registrazione per votare e l'accesso al voto il più facile possibile", ha detto il funzionario.

Il ricorso di martedì non è il primo contenzioso legale per l'ordine esecutivo di Biden. Un ricorso separato portato avanti dai legislatori dello stato della Pennsylvania è stato respinto da un giudice federale all'inizio di quest'anno. I querelanti in quel caso hanno chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di riprendere il loro ricorso.

Il ricorso in corso evidenzia il ruolo significativo della ['politica'] nella formazione delle politiche relative alla registrazione e alla partecipazione dei votanti. Gli avvocati generali repubblicani affermano che il decreto esecutivo ha superato l'autorità del Presidente Biden e ha violato i diritti costituzionali, suggerendo un

