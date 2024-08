I repubblicani chiedono alla Corte Suprema di rilanciare parti dell'Arizona con la legge sulla prova della cittadinanza.

La richiesta mette sotto i riflettori un problema che i Repubblicani hanno voluto portare alla ribalta nella campagna del 2024, nonostante l'assenza di prove che il voto di non cittadini rappresenti una minaccia significativa alle elezioni.

I Democratici e i difensori dei diritti di voto affermano che la richiesta non solo è inutile, ma potrebbe anche privare del diritto di voto coloro che non hanno facile accesso a documenti come i certificati di nascita che potrebbero dimostrare la loro cittadinanza.

I Repubblicani stanno cercando di riattivare parti della legge che richiedono la prova di cittadinanza per gli Arizona che si registrano per votare utilizzando il modulo di registrazione dei votanti dello stato. Stanno anche cercando di riattivare una richiesta di prova di cittadinanza per votare in un'elezione presidenziale.

Il modo complesso in cui l'Arizona ha strutturato la richiesta di prova di cittadinanza nella legge elettorale del 2022 sembra in parte mirato a superare un precedente della Corte Suprema del 2013 che ha posto limiti su quando gli stati possono imporre tali richieste - in particolare per coloro che si registrano per votare utilizzando il modulo di registrazione federale, che attualmente non richiede la prova documentale di cittadinanza.

I Repubblicani hanno detto alla Corte Suprema giovedì che gli ordini del tribunale inferiore che bloccavano le disposizioni della legge dell'Arizona rappresentavano un "abrogazione senza precedenti" dell'autorità dei legislatori statali "per determinare le qualifiche dei votanti e strutturare la partecipazione alle sue elezioni".

La causa in questione riguarda un decreto di consenso del 2018 derivante da una causa separata che ha stabilito certi protocolli su come gestire le registrazioni sottoposte utilizzando il modulo di registrazione dello stato se il registrante non ha fornito la prova di cittadinanza. Il decreto di consenso dice che quegli Arizona devono essere autorizzati a votare nelle elezioni federali e che dovrebbero essere registrati anche per le elezioni statali se esistono già registri che dimostrano la loro cittadinanza all'interno del database della motorizzazione dello stato dell'Arizona.

La legge del 2022 cancellerebbe questi protocolli, richiedendo che gli ufficiali delle elezioni respingano integralmente quelle registrazioni.

Un tribunale di primo grado ha dichiarato incostituzionale la richiesta di prova di cittadinanza per il voto per corrispondenza e le elezioni presidenziali e ha ordinato che per le registrazioni del modulo dello stato, i protocolli del decreto di consenso rimangano in vigore.

Un panel di giudici del 9° Circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti ha brevemente riattivato la richiesta di prova di cittadinanza per le registrazioni del modulo dello stato, solo per un altro panel del 9° Circuito che rimetteva la richiesta in standby giorni dopo mentre si svolgeva l'appello della causa.

Quel panel appellativo ha detto che lo stava facendo per "ripristinare lo status quo in Arizona come è stato dal 2018 in attesa di questo appello accelerato". Ha anche fatto riferimento al principio giuridico noto come Purcell - spesso abbracciato dalla Corte Suprema conservatrice - che scoraggia i giudici dal fare cambiamenti alle regole del voto quando un'elezione è vicina.

Nel suo nuovo documento, il Comitato Nazionale Repubblicano, che è stato affiancato dai legislatori statali Repubblicani, ha accusato il 9° Circuito di contraddire le protezioni del principio per "le misure di integrità elettorale dello stato dall'interferenza dell'ultimo minuto".

"La Legislatura dell'Arizona ha emanato le norme rilevanti più di due anni fa. Ma l'ordine del 9° Circuito ha impedito agli ufficiali dello stato di far rispettare la legge", hanno detto i Repubblicani.

La politica che circonda questa questione è diventata intensamente dibattuta, con i Repubblicani che fanno pressione per la richiesta di prova di cittadinanza, mentre i Democratici e i difensori dei diritti di voto la vedono come inutile e potenzialmente privativa del diritto di voto. La disputa sulla richiesta di prova di cittadinanza per il voto in Arizona è arrivata alla Corte Suprema, con i Repubblicani che argomentano che gli ordini del tribunale inferiore rappresentano un'abrogazione della loro autorità.

