- I registri degli ordini della Rheinmetall sono sovraffollati.

A seguito del conflitto in Ucraina, i libri degli ordini dell'azienda produttrice di armi Rheinmetall sono più pieni che mai. La società con sede a Düsseldorf ha riferito che il suo portafoglio ordini ammontava a €48,6 miliardi alla fine di giugno, con un aumento del 62% rispetto all'anno precedente (€30 miliardi). Questo portafoglio include ordini in essere, chiamate attese da contratti quadro e altri accordi con i clienti. La sede centrale dell'azienda si trova nella capitale dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, mentre la sua più grande pianta si trova a Unterlüß, in Bassa Sassonia.

La crescita è guidata dalle conseguenze del conflitto in Ucraina - i paesi della NATO stanno ordinando molto di più rispetto al passato. Inoltre, Rheinmetall fornisce attrezzature militari all'Ucraina, tra cui vecchi carri armati modernizzati e munizioni d'artiglieria urgentemente necessarie. Rheinmetall è uno dei maggiori produttori al mondo di proiettili da 155 millimetri, che sono molto richiesti dall'Ucraina.

Nel settore armi e munizioni, il portafoglio ordini potrebbe aumentare di circa €19 miliardi, più che triplicando. Altri settori, come i camion militari, sono cresciuti, ma non così tanto come il settore munizioni.

Risultati Commerciali Splendidi

Nel complesso, i risultati commerciali di Rheinmetall sono stati molto positivi. Nel primo semestre dell'anno, le vendite sono aumentate di un terzo a circa €3,8 miliardi. Il risultato operativo potrebbe essere quasi raddoppiato a €404 milioni. Se si guarda solo al secondo trimestre, la crescita è stata ancora più forte rispetto all'inizio dell'anno. Rheinmetall attribuisce l'aumento della redditività principalmente all'acquisizione di una società spagnola di munizioni.

"Non abbiamo mai registrato una crescita così forte come ora", dice il CEO Armin Papperger. La direzione prevede aumenti delle vendite annuali di circa €2 miliardi nei prossimi anni. "Questo sviluppo estremamente positivo è possibile solo perché abbiamo investito presto e abbiamo seguito un piano strategico dal 2014 - l'anno dell'anneessione della Crimea", spiega il manager. L'azienda ha notevolmente espanso le sue capacità, ha effettuato acquisizioni e costruito nuove piante.

