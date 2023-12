I reclami dei viaggiatori aerei sono aumentati del 270% rispetto ai livelli del 2019

I reclami da maggio a giugno di quest'anno sono aumentati di quasi il 35%, poiché le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli all'inizio della stagione dei viaggi estivi, secondo i dati.

"Nel giugno 2022, il DOT ha ricevuto 5.862 reclami sui servizi delle compagnie aeree da parte dei consumatori, con un aumento del 34,9% rispetto ai 4.344 reclami ricevuti nel maggio 2022 e un aumento del 269,6% rispetto ai 1.586 reclami ricevuti nel giugno 2019, prima della pandemia", si legge nel rapporto. "Per i primi sei mesi del 2022, il Dipartimento ha ricevuto 28.550 reclami, con un aumento del 27,8% rispetto ai 22.336 presentati nei primi sei mesi del 2021 e un aumento rispetto all'intero anno 2019".

All'inizio del mese, il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg ha inviato una lettera alle compagnie aeree dicendo loro che il livello di disservizi di quest'estate era "inaccettabile".

Buttigieg afferma che le compagnie aeree devono assicurarsi di essere in grado di gestire gli orari e migliorare il servizio clienti quando i voli vengono cancellati.

Il DOT prevede di pubblicare un nuovo cruscotto online entro il weekend del Labor Day, dove i passeggeri potranno trovare "informazioni sintetiche di facile lettura e comparative" su ciò che ciascuna delle grandi compagnie aeree statunitensi fornisce ai passeggeri in caso di ritardi o cancellazioni causati da fattori che rientrano nel controllo della compagnia aerea.

In una recente intervista alla CNN, l'amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby, ha dichiarato che la sua compagnia aerea ha ottenuto buoni risultati e insiste sul fatto che gli arresti a terra della Federal Aviation Administration hanno un impatto sulle operazioni della compagnia.

"Francamente le sfide più grandi non sono le compagnie aeree in sé, ma tutte le infrastrutture di supporto intorno all'aviazione che non hanno recuperato il ritardo", ha detto Kirby.

La recente lettera di Buttigieg alle compagnie aeree fa solo uno scarno riferimento ai problemi di organico della FAA presso le strutture di controllo del traffico aereo che hanno contribuito alle cancellazioni e ai ritardi.

Il 15 agosto, la carenza di controllori ha provocato un avviso di ritardo a terra della FAA nei tre principali aeroporti di New York.

Immagine in alto: Viaggiatori camminano con i loro bagagli all'aeroporto internazionale di San Francisco il 1° luglio 2022 a San Francisco, California. (Justin Sullivan/Getty Images)

Fonte: edition.cnn.com