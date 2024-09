I rappresentanti legali di Jordan Chiles sostengono che le prove documentali rivelano che la giustificazione per il ritiro della medaglia di bronzo si riduce a una "inexactità di fatto".

L'ultima petizione richiede alla Corte Suprema Federale Svizzera di riesaminare i procedimenti del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), come sostenuto dagli avvocati di Chiles. Essi affermano che il TAS ha trascurato prove significative nella sua valutazione iniziale. Situato in Svizzera, il TAS funge da piattaforma per la risoluzione delle controversie nel mondo dello sport.

La squadra legale di Chiles sostiene di avere registrazioni video e audio che rafforzano il suo caso. Secondo loro, queste registrazioni rivelano un errore fattuale cruciale commesso dal TAS e l'ingiustizia del concedere a Chiles poco tempo per prepararsi all'udienza.

In una dichiarazione inviata a CNN martedì, gli avvocati di Chiles hanno dichiarato: "Il TAS ha rimosso la medaglia di bronzo a Chiles sulla base della conclusione che il suo allenatore era in ritardo di quattro secondi nella richiesta di correzione del punteggio. Tuttavia, le nuove prove mostrano che la richiesta è stata tempestiva."

Il TAS non ha ancora commentato la questione, come riportato da CNN.

Chiles ha perso la sua medaglia olimpica iniziale dopo che la squadra di ginnastica rumena ha contestato la decisione di rivedere il suo punteggio nell'esercizio a terra presso il TAS.

La controversia è sorta dopo l'esibizione di Chiles nella finale a terra a Parigi. La ginnasta rumena Ana Bărbosu era inizialmente considerata la medalista di bronzo, ma Chiles ha eseguito un'eccezionale performance evitando errori gravi, guadagnando un punteggio di 13.666 e piazzandosi quinta. Gli allenatori di Chiles hanno presentato un reclamo per contestare il punteggio di difficoltà assegnato dai giudici, e il loro reclamo è stato accolto con l'aggiunta di 0,1 punti, assicurando la medaglia di bronzo a Chiles con un punteggio di 13.766.

È seguito un clamore internazionale, portando il primo ministro rumeno a minacciare un boicottaggio della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici in protesta per il trattamento di Bărbosu.

I rumeni hanno contestato la validità del reclamo di Chiles, sostenendo che fosse stato presentato oltre il limite di un minuto successivo alla pubblicazione dei punteggi dei giudici. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha concluso che il reclamo era stato presentato quattro secondi dopo l'orario prestabilito e ha annullato il punteggio di Chiles a 13.666, rimandandola al quinto posto.

Di conseguenza, la medaglia di bronzo è stata assegnata a Bărbosu.

Di recente, Chiles ha presentato un'altra petizione, a seguito di una presentazione precedente del 16 settembre, in cui ha scelto di contestare la decisione del TAS presso la Corte Suprema Federale della Svizzera.

Il Comitato Olimpico e Paraolimpico degli Stati Uniti (USOPC) ha espresso il suo impegno a sostenere Chiles e a ottenere il riconoscimento che merita, dichiarando: "Date le numerose errori e omissioni del TAS nel gestire il caso e nel trascurare il supporto probatorio per il diritto di Chiles alla vittoria del bronzo, siamo determinati a garantire che lei riceva il riconoscimento che merita. Il nostro impegno incrollabile per la verità in questa questione rimane saldo."

Gli avvocati di Chiles credono che le nuove prove avranno un impatto significativo sulla percezione del mondo dello sport della decisione del TAS. Il sostegno dell'USOPC a Chiles è alimentato dalla loro convinzione dell'importanza della correttezza e dell'accuratezza nello sport.

