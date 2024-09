- I ragni Nosferatu vaganti sono ormai diffusi in tutto il paese.

Questo aracnide apprezza il calore - per questo motivo è prevalentemente presente in strutture all'interno della Germania: il ragno Nosferatu (Zoropsis spinimana) è diventato praticamente ovunque nel paese, secondo l'Unione per la Conservazione della Natura (NABU). Con una lunghezza corporea di quasi due centimetri e una lunghezza delle zampe fino a sei centimetri, è uno dei ragni più grandi della regione.

Il NABU afferma anche che è uno dei pochi ragni in Germania in grado di penetrare la pelle umana. Tuttavia, il suo veleno non rappresenta un rischio per gli esseri umani e il morso è simile a quello di una vespa debole. Morde raramente, solo quando viene accerchiato.

Originario della regione mediterranea, questa specie è stata documentata per la prima volta in Germania nel 2005 - in Baden-Württemberg. Non è più raro: sono state registrate oltre 25.000 segnalazioni sulla piattaforma NABU-naturgucker.de in sole poche settimane nell'autunno 2022. Ad oggi, ci sono state circa 35.000 segnalazioni da oltre 20.000 individui.

Questo animale, membro della famiglia dei ragni cacciatori, viene sempre più scoperto all'aperto - in luoghi come parchi e giardini, ad esempio. Le estati torride degli ultimi anni in Baden-Württemberg sono ritenute responsabili della diffusione del ragno Nosferatu, secondo Hubert Höfer del Museo di Storia Naturale di Karlsruhe. È particolarmente diffuso in questo stato, lungo la valle del Reno.

Secondo il NABU, una caratteristica interessante del ragno Nosferatu è la sua capacità di aggrapparsi alle superfici di vetro verticali. Questo grazie ai suoi peli adesivi speciali. Nonostante appartenga all'ordine dei ragni tessitori, non costruisce ragnatele. Invece, stalking la sua preda.

Il nome deriva dalla credenza che il corpo del vampiro Nosferatu del film muto del 1922 possa essere riconosciuto sul suo corpo.

Se dovessi imbatterti in un ragno Nosferatu nella tua abitazione, Höfer suggerisce di restare calmi: "Condividiamo le nostre case e appartamenti con vari ragni". Se ti sta disturbando, puoi semplicemente spostarlo all'esterno.

