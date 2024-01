I ragazzi fanno la storia dell'Iran e del Kenya agli Australian Open

L'iraniana Meshkat al-Zahra Safi e la keniota Angella Okutoyi hanno entrambe raggiunto traguardi storici nel primo Grande Slam dell'anno e hanno ispirato la prossima generazione di talenti.

Domenica Okutoyi è diventata la prima ragazza keniota a vincere una partita del Grande Slam juniores e non mostra segni di rallentamento.

Dopo aver battuto l'australiana Zara Larke in tre set martedì, è ora la prima keniota a raggiungere il terzo turno di un Grande Slam in qualsiasi evento di singolare.

"Sono felice di rappresentare il mio Paese e tutti coloro che sono a casa. Mi dà motivazione e credo che dia ai ragazzi kenioti la motivazione di credere di potercela fare", ha dichiarato dopo la vittoria.

Nel frattempo, Safi è entrata nella storia domenica quando è diventata la prima iraniana - ragazzo o ragazza - a vincere una partita del Grande Slam juniores.

La diciassettenne ha battuto l'australiana Anja Nayar per 6-4 6-3 agli Australian Open juniores, in quello che è stato un altro momento saliente della sua già impressionante carriera giovanile.

Volevo dire che grazie a Dio sono riuscita a fare una buona prestazione nel mio primo match contro un'avversaria australiana proveniente dal Paese ospitante", ha dichiarato in un video al canale sportivo Varzesh 3. L'atleta ha anche ringraziato i "cari irlandesi" che l'hanno sostenuta.

Ha anche ringraziato i "cari iraniani per tutti i loro messaggi di sostegno e di energia".

Ispirare la prossima generazione

Secondo la Federazione Internazionale di Tennis(ITF), l'anno scorso Safi ha vinto 10 titoli juniores sia in singolo che in doppio e ha scalato la classifica juniores fino al 74° posto nel mondo.

È diventata anche la prima giocatrice iraniana a entrare nella top 100 delle classifiche juniores ed è entusiasta di usare il suo successo per motivare altre ragazze ad avvicinarsi a questo sport.

Martedì scorso Safi ha perso al turno successivo contro la belga Sofia Costoulas per 6-0 6-2, ma è determinata a ispirare gli altri.

"Anche se questo non è il mio obiettivo finale, mi dà una grande sensazione essere una motivazione per altre giocatrici junior iraniane e incoraggiarle", ha detto Safi all'ITF prima dell'inizio degli Australian Open.

"Negli ultimi anni, forse la convinzione dei giocatori iraniani è stata che è difficile ottenere qualcosa a livello internazionale.

"Spero che i miei miglioramenti incoraggino i giocatori e gli allenatori a raddoppiare gli sforzi".

Safi ha già riconosciuto le difficoltà di sviluppo di un tennista in Iran - dove le risorse sono scarse - ma è determinato a continuare a progredire nei ranghi.

In Iran, sport e politica si sono sempre mescolati e gli atleti sono sottoposti a enormi pressioni per rispettare una serie di regole.

Ho passato davvero dei momenti difficili

Ci sono stati diversi esempi di atleti che sono fuggiti dal Paese per timori legati alla sicurezza.

"Per arrivare a questo punto, ho passato momenti davvero difficili, perché giocare a tennis da professionista nel mio Paese è davvero difficile", ha aggiunto l'atleta all'ITF.

Ho avuto difficoltà a giocare i tornei, a ottenere i visti e molte volte non ho avuto sponsor".

"Ma se dovessi dare un messaggio ad altri giovani come me, direi solo: 'Non rinunciate ai vostri sogni'. Quando ho iniziato, tutti in Iran dicevano che era impossibile e che non avrei potuto giocare il Grande Slam, soprattutto mia madre.

"Per questo non ho mai raccontato il mio sogno a nessuno, ho continuato a spingere. Voglio dire alle persone: 'Continuate a spingere e a credere nei vostri sogni'. Raggiungere questo successo oggi è davvero grande e spero di poter continuare".

