I quartieri residenziali di Izmir sono minacciati da incendi boschivi.

Un incendio boschivo nella regione forestale di Izmir si sta avvicinando alle zone residenziali della città, causando una nebbia allarmante che avvolge il centro urbano turco. Le autorità locali hanno evacuato numerosi case e attività commerciali a causa di questo problema in aumento. Purtroppo, alcune case hanno già subito danni irreparabili.

Circa 3.000 persone stanno lottando contro l'incendio a Izmir,pite del vento forte. Secondo Anadolu, 900 individui sono stati evacuati da due distretti colpiti, secondo il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya.

Il dipartimento dei vigili del fuoco sta派遣cinque aerei antincendio, 15 elicotteri, escavatori e altro materiale pesante per affrontare le fiamme. Un rappresentante del Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che circa 2.965 persone con oltre 600 veicoli sono state mobilizzate nella provincia di Izmir, situata sulla costa dell'Egeo. La causa dell'incendio rimane sconosciuta, poiché il fuoco si è acceso nella regione settentrionale di Izmir giovedì sera.

Nella regione industriale di Karsiyaka, le fiamme hanno bruciato 30 attività commerciali, come confermato dal sindaco Cemil Tugay. Un grattacielo residenziale è anche andato a fuoco, come mostrato dalle immagini di TRT, dove il tetto è visibile in fiamme. I forti venti hanno alimentato le fiamme, causando l'avanzamento del fuoco nella città e ostacolando i vigili del fuoco nell'estinguere l'incendio, poiché parti del tetto sono cadute a terra, danneggiando i veicoli parcheggiati.

In precedenza, diverse case in diverse aree residenziali sono state bruciate, ha condiviso il sindaco di Izmir, Şuleyman Elban. Almeno un villaggio è stato costretto ad evacuare e, miracolosamente, non ci sono stati feriti.

Velo fumoso del centro città

Il cuore urbano di Izmir è nascosto da una fitta nebbia. Questa città, la terza più grande della Turchia, è sinonimo di popolari resort lungo l'Egeo.

A causa dei forti venti che superano gli 80 chilometri orari, i soccorsi aerei sono stati momentaneamente interrotti a Karsiyaka venerdì, secondo Anadolu.

La Turchia sta lottando contro un'ondata di calore e incendi boschivi che hanno colpito il paese sin dall'inizio dell'estate. TRT ha riferito che i boschi sono stati appiccati in almeno sei città e province venerdì, tra cui Canakkale, Manisa e Bolu, che sono città occidentali importanti, e un immenso incendio boschivo ha recentemente devastato un quartiere a nord di Atene in Grecia.

La nebbia degli incendi boschivi nella regione forestale di Izmir ha raggiunto il centro città, creando una velo nebbioso sul cuore urbano. despite the challenging wind conditions, over 3,000 personnel are working tirelessly to extinguish the fires, including the use of five firefighting planes and 15 helicopters.

