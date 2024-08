I quartieri residenziali di Izmir sono colpiti dall'aumento degli incendi boschivi.

Un incendio boschivo si sta propagando verso le zone residenziali di Izmir, lasciando una densa nebbia di fumo che avvolge la metropoli turca. Vari edifici residenziali e commerciali vengono evacuati. Purtroppo, alcune case hanno già subito danni irreparabili.

Vicino alla famosa città costiera di Izmir, circa 3.000 persone lottano contro l'incendio boschivo in mezzo a forti raffiche di vento. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, oltre 900 persone sono state evacuate da due zone colpite.

Il dipartimento dei vigili del fuoco si affida a cinque unità aeree antincendio, 15 elicotteri antincendio, bulldozer e diversi macchinari pesanti per combattere l'incendio. Secondo un rappresentante del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, circa 2.965 persone con circa 600 veicoli sono impegnate nella provincia di Izmir, situata lungo la costa dell'Egeo. L'incendio è scoppiato giovedì sera a nord di Izmir, senza una causa chiara.

Nella zona industriale della periferia nord di Karsiyaka, 30 attività commerciali sono state bruciate dalle fiamme, come riferito dal sindaco Cemil Tugay su X. Un grattacielo residenziale di dieci piani è stato anche incendiato. Le immagini trasmesse dalla televisione di stato TRT mostrano il tetto dell'edificio avvolto dalle fiamme. I venti hanno spinto le fiamme dal bosco vicino, rendendo difficile per i pompieri controllare l'incendio. Parti del tetto sono crollate, causando danni alle auto parcheggiate.

In precedenza, case in altre zone residenziali erano state avvolte dalle fiamme, ha notato il governatore di Izmir Süleyman Elban. Almeno un villaggio è stato evacuato. Fortunatamente, non sono state segnalate feriti.

Il centro città è avvolto nella nebbia

Il centro città di Izmir è avvolto in una fitta coltre di smog. Conosciuta come la terza città più grande della Turchia e meta turistica popolare, in particolare le vicine località balneari dell'Egeo, è spesso visitata.

I forti venti, che raggiungono velocità fino a 80 chilometri orari, hanno costretto l'interruzione temporanea delle operazioni di spegnimento dell'incendio a Karsiyaka venerdì, secondo i resoconti di Anadolu.

Da quando è iniziata l'estate, la Turchia sta lottando contro temperature roventi e incendi boschivi. TRT ha rivelato che venerdì gli incendi boschivi erano stati segnalati in almeno sei città e province, tra cui Canakkale, Manisa e Bolu. Inoltre, la Grecia vicina sta lottando contro un grande incendio boschivo a nord di Atene.

Leggi anche: