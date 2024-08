I quartieri finanziari stanno valutando lo stato del panorama economico americano.

Mentre gli investitori elaborano il straordinario resoconto dei guadagni di Nvidia, l'attenzione di Wall Street si è spostata sul possibile aumento dei tassi di interesse a settembre. L'economia americana sta performando meglio delle aspettative, il che è positivo per le azioni.

Wall Street ha chiuso in modo volatile giovedì. L'S&P-500 e l'indice Nasdaq, dominato dalla tecnologia, hanno ceduto i loro guadagni nelle sedute di tarda sessione. L'indice Dow Jones ha chiuso in rialzo dell'1,6% a 41.335 punti. L'S&P-500 è rimasto sostanzialmente invariato, mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0,2%. Ci sono stati 1.875 rialzi (in precedenza 1.042), 910 ribassi (precedenti 1.729) e 77 azioni che hanno chiuso la giornata invariati (precedenti 97).

Il straordinario resoconto dei guadagni di Nvidia, che ha superato le aspettative con entrate e utili più che raddoppiati, è stato un argomento di interesse. Tuttavia, l'ottimismo è stato smorzato dalle prospettive deludenti. Entrambe le previsioni di entrate e margine lordo hanno indicato un calo rispetto al trimestre precedente. Inoltre, la nuova generazione di chip ("Blackwell") è prevista per iniziare la produzione un trimestre dopo rispetto a quanto previsto. Di conseguenza, le azioni di Nvidia sono precipitate del 6,4% e il sottosegmento semiconduttori dell'S&P-500 è sceso del 3,7%.

Attesa per i dati sui prezzi venerdì

Dopo i numeri di Nvidia, l'interesse degli investitori si è riacceso sui dati economici USA e il loro potenziale impatto sulla politica monetaria della Fed. Tuttavia, sarà interessante vedere cosa accadrà venerdì, quando verrà rilasciato il Deflatore del PCE per la spesa dei consumatori USA di agosto.

Sul fronte economico, la crescita del PIL USA nel secondo trimestre è stata rivista al tasso annuale del 3,0% rispetto alla stima iniziale del 2,8%. Anche le richieste iniziali di disoccupazione sono rimaste sostanzialmente invariati, diminuendo di 2.000 a 231.000.

Rally del dollaro continua - I prezzi del petrolio salgono nuovamente

Nel mercato dei cambi, il dollaro ha continuato a rafforzarsi, estendendo il suo rally recente dopo un minimo di 13 mesi. L'indice del dollaro è aumentato dello 0,3%. Secondo Validus Risk Management, i dati rilasciati giovedì indicano che la Fed potrebbe non ridurre i tassi di interesse tanto aggressivamente quanto alcuni investitori si aspettano, rafforzando il dollaro. "C'è qualche incertezza sul mercato circa la possibilità che la Fed riduca i tassi di 25 o 50 punti base alla riunione di settembre e i dati odierni suggeriscono una riduzione di 25 punti base".

Il mercato obbligazionario ha anche assistito a un aumento dei rendimenti dopo i dati economici. I dati hanno rassicurato gli investitori sulla probabilità che la Fed non debba attuare tagli aggressivi dei tassi di interesse. Il rendimento dei titoli a 10 anni è salito di 3,0 punti base al 3,87%.

I prezzi del petrolio salgono nuovamente dopo i recenti cali

I prezzi del petrolio sono aumentati nuovamente dopo i recenti cali. I prezzi del Brent e del WTI sono saliti fino al 1,9 percento. I dati sulla crescita del PIL migliori delle aspettative hanno contribuito al aumento dei prezzi, suggerendo una maggiore domanda di energia, secondo i resoconti.

Il prezzo dell'oro sale del 0,7 percento a $2.522

Il prezzo dell'oro è salito dello 0,7 percento a $2.522. La domanda degli investitori e delle banche centrali rimane robusta e le aspettative a lungo termine rimangono positive, secondo Hani Abuagla, Senior Market Analyst di XTB MENA. Anche se non si può escludere una correzione o una presa di profitto, l'oro sembra promettente a lungo termine e può proteggere contro la volatilità di altri asset.

Apple guadagna mentre HP precipita

Apple (+1,5%) sembra fare affidamento sul successo dei suoi primi smartphone integrati con l'IA. Secondo il giornale Nikkei Asia, citando fonti informate, Apple ha ordinato ai suoi fornitori di preparare componenti e parti per circa 88-90 milioni di smartphone. Inoltre, circolano voci su un investimento di Apple in OpenAI, che rafforzerebbe la sua relazione con un partner chiave dell'IA.

Salesforce (-0,7%) ha superato le aspettative in entrate, utili e margine operativo nel secondo trimestre e ha rivisto le sue previsioni al rialzo. HP (+2,0%) ha superato le aspettative di entrate nel terzo trimestre, ma gli utili sono risultati inferiori alle stime del consenso.

Le azioni di Crowdstrike salgono del 2,8 percento

Crowdstrike ha guadagnato più del previsto nel suo secondo trimestre fiscale, ma ha rivisto al ribasso le sue prospettive annuali e ha fornito un outlook pessimistico per il trimestre in corso. Despite being affected by one of the worst IT outages ever, Crowdstrike's second quarter was better than predicted, UBS stated.

