L'onda scarlatta ha mantenuto il controllo per tutta la partita, esercitando il dominio nella prima metà e costruendo un vantaggio sostanziale di 28-0 a metà del secondo quarto. Il quarterback della Georgia, Carson Beck, ha lanciato due intercetti in questo periodo.

Al rientro dalla pausa, la Georgia è riuscita a ridurre il divario a 33-15 con meno di dieci minuti rimanenti nel quarto finale. I Bulldogs hanno segnato tre touchdown consecutivi per capovolgere la situazione e portarsi in vantaggio 34-33 con soli 2 minuti e 31 secondi rimasti.

Jalen Milroe dell'Alabama ha risposto prontamente, trovando il freshman wide receiver Ryan Williams per un touchdown spettacolare da 75 yard, riconquistando il vantaggio. Williams ha dimostrato una grande agilità, sfuggendo ai difensori prima di correre in end zone.

"Dovevo semplicemente contribuire a chiudere la partita", ha dichiarato Williams in seguito, secondo ESPN. "Eravamo arrivati troppo lontano. Qualcuno doveva fare una giocata."

Beck ha guidato il tentativo di rimonta della Georgia, ma alla fine ha lanciato il terzo intercetto della partita nel momento più critico, consentendo all'Alabama di aggrapparsi alla vittoria e migliorare il proprio record a 4-0. La Georgia è scesa a 3-1.

Arch Manning brilla nella vittoria del No. 1 Texas

In altre notizie, Arch Manning, nipote di Peyton e Eli, ha offerto una prestazione eccezionale nella vittoria per 35-13 del No. 1 Texas contro la Mississippi State, segnando la prima vittoria della squadra nella SEC.

Il Texas ha commesso diversi errori, tra cui otto penalità offensive, ma la compostezza di Manning e i suoi 26 completi su 31 tentativi per 324 yard e due touchdown, uniti a una solida prestazione difensiva, hanno portato la squadra a un record di 5-0.

Nel frattempo, a Oxford, i Kentucky Wildcats hanno creato la sorpresa battendo il No. 6 Ole Miss per 20-17, segnando la loro vittoria sulla strada contro una squadra classificata più alta dal 1977 e la quinta vittoria contro una squadra classificata tra le prime sei della storia.

I Wildcats hanno tenuto a bada l'offensiva ad alto punteggio degli Rebels, a dispetto delle lamentele dell'allenatore Lane Kiffin, e hanno poi convertito un quarto down cruciale nella loro own end zone durante l'ultima azione, assicurando il vantaggio di 20-17.

L'Ole Miss ha avuto un'ultima occasione, ma il kicker Caden Davis ha fallito il tentativo di pareggio da 48 yard che è finito largo a sinistra.

"Solo una partita difficile e impegnativa", ha detto l'allenatore Mark Stoops dopo la partita. "Orgoglioso dei nostri allenatori per aver mantenuto la rotta... Stiamo migliorando gradualmente ogni settimana... Non potrei essere più orgoglioso dello sforzo. Qualunque sia l'esito, ha importanza a causa dell'attenzione che abbiamo posto sul miglioramento da tempo."

Michigan resiste alla rimonta tardiva del Minnesota

