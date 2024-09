Ricevi 5 Aggiornamenti nella tua casella di posta

I punti di conoscenza essenziali di oggi includono: le azioni di Trump, il gala degli Emmy Awards, le condizioni meteorologiche imminenti, gli sviluppi del Medio Oriente e i risultati di SpaceX.

1. Trump

L'FBI sta esaminando un tentativo di aggressione contro l'ex Presidente Donald Trump al suo golf club in Florida domenica. Trump è al sicuro e illeso nell'incidente, secondo la sua campagna. Accade solo due mesi dopo che Trump è sopravvissuto a un tentativo di aggressione a un comizio in Pennsylvania. Fonti delle forze dell'ordine domenica hanno identificato l'individuo fermato come un 58enne proprietario di una piccola impresa edile delle Hawaii che spesso criticava Trump sui social media. L'uomo è stato arrestato poco dopo che gli agenti della Secret Service hanno notato una canna di fucile che sporgeva dalla recinzione del campo da golf e hanno sparato a un uomo che si trovava tra i cespugli lungo il perimetro. Il Presidente Joe Biden e la Vice Presidente Kamala Harris hanno rilasciato dichiarazioni condannando la violenza politica, aggiungendo che garantiranno che la Secret Service abbia tutte le risorse necessarie per proteggere l'ex presidente.

2. Premi Emmy

I Premi Emmy per la televisione americana sono stati assegnati domenica a Los Angeles. È stata una serata fantastica per la serie storica “Shōgun”, che è diventata la prima serie non in lingua inglese a vincere il premio per la miglior serie drammatica, insieme ai premi per il miglior attore, attrice e regia. La categoria commedia ha visto grandi vittorie per la serie FX “The Bear”, tra cui quella per il protagonista Jeremy Allen White. Ma è stato “Hacks” - una serie guidata da donne su un comico anziano e un giovane scrittore di comedy - ad aggiudicarsi il premio per la miglior serie comedy. La serie Netflix “Baby Reindeer” ha vinto il premio Emmy per la miglior serie limitata, antologia o film per la televisione. Il creatore Richard Gadd ha vinto gli Emmy per la scrittura e la recitazione, e l'attrice non protagonista Jessica Gunning ha vinto anche lei un premio per la sua interpretazione. Ecco l'elenco completo dei vincitori.

3. Tempo severo

Alcune delle piogge più intense degli ultimi decenni hanno colpito parti dell'Europa centrale e orientale nel weekend, causando inondazioni e disordini diffusi. Un sistema di bassa pressione chiamato Uragano Boris ha scaricato mesi di pioggia su alcune delle capitali storiche d'Europa, tra cui Vienna, Bratislava e Praga. Sono ancora in vigore allerta rossa, il livello di allerta più alto, per alcune parti della Polonia, della Germania, della Repubblica Ceca, dell'Austria e della Slovacchia. Almeno otto persone sono morte, secondo le autorità. Nel frattempo, Shanghai è stata fermata oggi da quello che la Cina dice essere l'uragano più forte della città negli ultimi sette decenni. L'uragano Bebinca ha colpito la terraferma in un sobborgo a sud-est della metropoli con velocità del vento di 80 mph, equivalenti a un uragano di categoria 1 dell'Atlantico.

4. Medio Oriente

L'esercito israeliano dice che i tre ostaggi israeliani i cui corpi sono stati recuperati da Gaza in dicembre sono stati "probabilmente" uccisi a causa di un attacco aereo israeliano. Il recupero degli ostaggi catturati da Hamas l'7 ottobre è uno dei principali obiettivi della campagna di Israele a Gaza mentre aumenta la pressione per porre fine alla crisi umanitaria nella regione. Gli ufficiali americani stanno cercando di far accettare a entrambe le parti un accordo proposto per la prima volta dal Presidente Biden a maggio. La proposta in tre fasi abbina la liberazione degli ostaggi a un "cessate il fuoco completo e totale". Da allora i negoziati sono stati interrotti e entrambe le parti hanno indicato quello che considerano i punti deboli del quadro, con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu che sostiene che le forze israeliane non lasceranno mai la striscia lungo il confine tra Egitto e Gaza nota come Corridoio di Philadelphi.

5. SpaceX

L'equipaggio civile di SpaceX Polaris Dawn è tornato sulla Terra domenica dopo una missione di cinque giorni nell'orbita che ha incluso il primo spacewalk commerciale del mondo. La capsula Dragon dell'equipaggio è atterrata in acqua al largo della Florida alle 3:37 ET, concludendo l'evento ad alto rischio. La missione Polaris Dawn ha fatto storia raggiungendo un'altitudine più alta di qualsiasi essere umano abbia viaggiato negli ultimi cinque decenni. Uno spacewalk effettuato giovedì ha anche segnato la prima volta che un simile evento è stato portato a termine da una missione finanziata e gestita in modo privato. L'apogeo dell'equipaggio - ovvero il punto più lontano dalla Terra - ha reso due membri dell'equipaggio le prime donne a volare così lontano dal nostro pianeta.

COLAZIONE VELOCE

Festa della Luna Piena: Mooncakes, lanterne e molto altroLa Festa della Luna Piena, o la Festa della Luna, cade il 17 settembre. Ecco i consigli su come partecipare alla grande festa della luna piena.

Il pinguino vince il bird of the year del New ZealandUn timido pinguino ha vinto le elezioni aviarie del New Zealand oggi.

A'ja Wilson e la rookie Caitlin Clark infrangono i record WNBALa stella delle Las Vegas Aces A'ja Wilson e la rookie delle Indiana Fever Caitlin Clark hanno entrambe **infran

Tito Jackson, uno dei fratelli del famoso gruppo The Jackson 5, è morto, come annunciato dai suoi figli domenica. Aveva 70 anni. Il gruppo familiare era composto dai fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e il famoso Michael Jackson. The Jackson 5 è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1997 e ha ottenuto numerosi successi negli anni '70, come "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There".

IL COSTO OGGI

Home Depot pagherà circa $2 milioni per risolvere una causa civile per presunte truffe ai danni dei clienti. Secondo la causa intentata presso il tribunale superiore di San Diego, i clienti venivano spesso truffati alla cassa rispetto a quanto indicato sulle etichette o sull'articolo stesso.

IL VANTERIA OGGI

"Sono il miglior pugile del mondo."

— Il pugile messicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha dichiarato orgogliosamente questa vittoria dopo la sua vittoria contro Edgar Berlanda lo scorso sabato. Ha difeso con successo il suo titolo unificato dei pesi supermedi, vincendo per decisione unanime dopo un incontro al T-Mobile Arena di Las Vegas. Coincidenza vuole che l'evento si sia svolto durante il weekend della festa dell'Indipendenza del Messico, aggiungendo un significato particolare per Álvarez.

E PER FINIRE...

Un divertente errore di CNN L'ex segretario di Stato del Missouri, Jason Kander, ha attivato accidentalmente le grafiche dei fuochi d'artificio mentre appariva su CNN News Central. Guarda il video qui.

