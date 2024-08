I punti chiave di oggi sono:

Ecco il resoconto che ti serve per restare informato e iniziare la tua giornata:

1. DNC

La vicepresidente Kamala Harris ha fatto storia giovedì quando ha ottenuto la nomination del DNC per la presidenza sulla serata finale della Convenzione Nazionale Democratica. L'impresa di Harris la rende la prima donna nera e la prima americana di origine asiatica a guidare un biglietto di un partito principale. Nel suo discorso principale, ha fatto riferimento al suo background come figlia maggiore di un'immigrato e ha promesso di essere presidente "di tutti gli americani", descrivendo le elezioni di novembre come "le più importanti nella vita del nostro paese". Ha anche promesso una detrazione fiscale per la classe media, una maggiore sicurezza ai confini e il ripristino dei diritti riproduttivi. Il suo discorso ha dipinto l'ex presidente Donald Trump come il nemico dei principi classici degli Stati Uniti, indicando il progetto 2025 come un piano per il suo secondo mandato.

2. Leggi sul voto

La Corte Suprema ha dato ai repubblicani una vittoria parziale giovedì mantenendo alcune parti di una legge dell'Arizona che richiede i documenti della prova di cittadinanza per le elezioni di novembre. In cambio, la prova di cittadinanza sarà obbligatoria per i nuovi iscritti in determinate circostanze. I votanti che non possono documentare il loro stato di cittadinanza potranno ancora registrarsi utilizzando un modulo federale. I repubblicani e i legislatori dell'AZ hanno richiesto l'intervento della Corte Suprema nella disputa sulle regole elettorali in AZ, un problema che i repubblicani hanno cercato di evidenziare nella campagna di quest'anno. L'AZ è un campo di battaglia cruciale per le elezioni presidenziali del 2024: il presidente Joe Biden ha vinto per poco più di 10.000 voti sull'ex presidente Trump nel 2020, mentre Trump l'ha vinta nel 2016.

3. Vaccini Covid-19

L'FDA ha approvato i vaccini Covid-19 aggiornati giovedì mentre gli ufficiali sanitari avvertono di un'altra probabile ondata di infezioni quest'estate. Moderna e Pfizer hanno annunciato che i nuovi vaccini a mRNA saranno disponibili presto nelle farmacie e nei centri. Il dottor Peter Marks, direttore del Centro per l'Evaluazione e la Ricerca dei Biologici dell'FDA, ha detto: "Date l'immunità che si riduce e la diffusione delle varianti, incoraggiamo coloro che sono idonei a considerare di ottenere un vaccino Covid-19 aggiornato". La variante attuale negli Stati Uniti è KP.3.1.1, che rappresenta il 37% dei casi nelle ultime due settimane, triplicando nell'ultimo mese.

4. Operazione di contrabbando

Un sospetto arrestato in Guatemala è stato accusato di aver partecipato a un tentativo di contrabbando nel 2022 che è finito con la morte di 53 migranti in Texas. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che richiederà l'estradizione di Rigoberto Román Miranda Orozco, 47 anni, accusato di aver organizzato il tentativo di contrabbando più mortale mai registrato al confine tra Stati Uniti e Messico. Le autorità hanno affermato che i contrabbandieri sapevano che l'unità di aria condizionata del rimorchio era difettosa e non avrebbe raffreddato i migranti intrappolati durante il caldo estivo. Quarantotto migranti sono morti, con 16 ricoverati in ospedale e 5 morti lì. Il presidente Joe Biden ha definito la tragedia "orrenda e straziante".

5. Ucraina

Il presidente indiano Narendra Modi è a Kyiv oggi, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I colloqui, seguiti da vicino dalla Russia, si svolgono in un momento cruciale della guerra di due anni e mezzo, mentre le forze ucraine hanno recentemente lanciato un'intensa offensiva nel territorio russo. L'Ucraina ha a lungo incoraggiato i paesi con collegamenti con la Russia a fare pressione su Putin per accettare le sue condizioni di pace. Tuttavia, l'India, un importante fornitore di armi, ha evitato di condannare l'invasione della Russia.

ACCADRÀ PIÙ TARDI

Si attende che Robert Kennedy Jr. rinunci alla corsa presidenziale del 2024Il candidato indipendente alla presidenza Robert Kennedy Jr. dovrebbe sospendere la sua campagna oggi. Entrambi gli elettori seguiranno da vicino dove i sostenitori di Kennedy indirizzeranno la loro lealtà prima del giorno delle elezioni.

BREAKFAST BROWSE

Peloton segnala il primo aumento delle vendite dopo più di due anniGli ultimi 9 trimestri di Peloton sono stati più turbolenti di una montagne russe. Dai richiami alle diserzioni degli abbonati, le cose sembrano migliorare per l'azienda, secondo gli analisti, che dicono che i suoi sforzi di ripresa potrebbero dare i loro frutti.

25 alimenti dannosi per gli animali domesticiTieni questi 25 alimenti lontano dalle zampe: uva, mandorle e cioccolato.

Il paradiso degli yacht per i ricchi diventa pericolosoIl naufragio di un superyacht al largo della costa siciliana ha dimostrato le dure realtà del cambiamento climatico, poiché le temperature in aumento alimentano le tempeste estreme del Mediterraneo.

I leoni marini hanno preso d'assalto una spiaggia popolare della CaliforniaCentinaia di leoni marini hanno invaso una spiaggia popolare della California, causando dilemmi per le autorità locali. L'area è stata chiusa agli esseri umani.

Le comunità indigene della foresta pluviale amazzonica, come i Matsés, adottano la tecnologia digitale per proteggere le loro antiche tradizioni di vita.

STATISTICA DEL GIORNO

Uno sconcertante 70% è la percentuale di tutte le strutture idriche e igienico-sanitarie a Gaza che sono state distrutte o danneggiate dal conflitto tra Israele e Hamas iniziato l'8 ottobre, secondo gli operatori umanitari. Molti palestinesi hanno detto a CNN che i problemi idrici persistenti hanno causato le acque reflue di straripare nelle strade e i bambini bevono dalle pozzanghere durante un'ondata di calore record.

CITAZIONE DEL GIORNO

"Il danno di inestimabili artifacts storici e strutture, che appartengono a ogni americano, dovrebbe essere di preoccupazione per tutti."

— Il Servizio dei Parchi Nazionali, rilasciando una dichiarazione dopo che nomi e simboli erano stati incisi su una roccia nel Parco Nazionale Militare di Gettysburg in Pennsylvania, dove si è combattuta una battaglia cruciale della Guerra Civile. Il personale del parco ha dichiarato di aver eliminato con successo ogni traccia di vandalismo, ma sta ancora cercando le persone responsabili.

OGGI IL TEMPO

E PER FINIRE ...

Trasformare la spazzatura in tendenza

