I pubblici ministeri stanno accusando due ragazzi di 12 anni.

Attacchi Brutali ai Poliziotti, Saccheggi e Incendi di Negozi Musulmani: Risse nel Regno Unito Causano Giorni di Turbolenza. Ora, la Giustizia Britannica Sta Stringendo i Ranghi. Più di 450 Persone Incriminate, Inclusi Due Minorenni.

A causa dei disordini di estrema destra nelle città britanniche, il sistema giudiziario ha finora incriminato centinaia di persone, tra cui due 12enni. Un ragazzo della cittadina inglese del nord-ovest di Southport è accusato di aver partecipato alle risse. A Manchester, un ragazzo della stessa età ha ammesso di aver preso parte alle risse in due giorni diversi. Questi 12enni sono i più giovani ad essere stati incriminati finora, secondo Sky News. L'età della responsabilità penale in Inghilterra è 10 anni.

Il ragazzo di Manchester ha ammesso in tribunale di aver lanciato un oggetto contro un'auto della polizia durante i disordini. Era stato apparentemente coinvolto in risse fuori da un hotel di Manchester che ospitava richiedenti asilo.

La giudice, Joanne Hirst, ha detto che il ragazzo era più coinvolto nella violenza di qualsiasi altro imputato che sia comparso in tribunale finora, "sia adulti che bambini". Il 12enne, il cui nome non può essere rivelato a causa della sua età, rimane in custodia. Un verdetto è atteso il 2 settembre.

Attacchi a Moschee e Alloggi per Rifugiati

Durante i disordini di estrema destra nel Regno Unito, le moschee e gli alloggi per i rifugiati sono stati tra i bersagli. Finora, la polizia ha arrestato 927 persone e ne ha incriminate 466. Diversi colpevoli sono già stati condannati a pene detentive.

Un uomo di 41 anni è stato condannato a due anni e otto mesi di prigione per la sua partecipazione alle risse in un hotel vicino a Rotherham, dove erano ospitati i richiedenti asilo. Un 18enne che ha lanciato pietre contro gli agenti di polizia nella città di Darlington e ha esultato per un colpo è stato condannato a un anno e mezzo di detenzione minorile.

Il governo britannico si è detto soddisfatto del fatto che la situazione si sia recentemente calmata. Tuttavia, rimane vigile e non si darà per vinto, ha detto un portavoce del governo. Hanno elogiato la rapida risposta del sistema giudiziario. Il primo ministro Keir Starmer ha annullato le sue vacanze estive a causa delle risse e della risposta delle autorità, ha detto il portavoce. Secondo l'associazione di categoria UK Hospitality, le risse hanno causato un significativo calo del fatturato nel settore dell'ospitalità.

Motivazione dell'Attaccante Sconosciuta

Le risse sono seguite a un incidente di accoltellamento a Southport in cui tre ragazze sono state uccise e diversi bambini sono rimasti feriti. Inizialmente, i social media hanno sostenuto che il sospetto era un immigrato illegale con un nome musulmano. Tuttavia, la polizia ha chiarito che entrambe le affermazioni sono false. Il sospetto aggressore era nato nel Galles da immigrati del Rwanda.

L'aggressore ha preso di mira un corso di danza per le vacanze e ha accoltellato bambini e istruttori. Oltre alla bambina di nove anni, sono morte anche una bambina di sette anni e una di sei. Diversi persone sono rimaste ferite, ma sono state dimesse dall'ospedale. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato al momento dell'incidente. La motivazione del sospetto aggressore è ancora sconosciuta.

Le risse di estrema destra hanno tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. Gli incidenti includevano attacchi alle forze di sicurezza, agli alloggi per i richiedenti asilo, alle moschee e alle attività commerciali. Sono stati deployati migliaia di agenti di polizia, con decine di feriti. La situazione si è calmata, ma il governo rimane "in allerta massima", secondo un portavoce del primo ministro Keir Starmer. "Il nostro lavoro non è finito finché le persone non si sentono al sicuro nelle loro comunità".

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente violenza e ha detto di stare con il Regno Unito nell'osservanza della legge.

Data la recente situazione, l'Unione Europea ha invitato il governo britannico a rafforzare i suoi sforzi per combattere i crimini d'odio e promuovere l'inclusività all'interno delle sue comunità.

