I pubblici ministeri sostengono che Hunter Biden una volta ha accettato di fare pressioni negli Stati Uniti per conto dell' uomo d' affari rumeno.

L'accusa è arrivata dall'inquisitore speciale David Weiss, che sta processando Hunter Biden per presunta evasione fiscale. Il processo, fissato per settembre, tocca molte delle controversie attività di Hunter Biden nel campo degli affari internazionali, a volte mentre suo padre era in carica.

Tuttavia, i pubblici ministeri non hanno ancora accusato Hunter Biden di crimini di lobbying estero, sebbene abbiano indagato su questo fronte per anni. Hanno segnalato in una nuova deposizione che vogliono introdurre come prova nel processo fiscale nuove testimonianze sull'accordo di lobbying presunto.

La squadra di Weiss ha dichiarato che Hunter Biden "ha concordato di tentare di influenzare la politica pubblica degli Stati Uniti" attraverso il lobbying presso le agenzie e gli ufficiali statunitensi per cercare irregolarità nell'indagine del governo romeno su un ricco businessman romeno identificato nei documenti con le iniziali G.P.

Weiss ha inoltre affermato che Hunter Biden "ha contattato funzionari governativi" negli Stati Uniti, compreso il Dipartimento di Stato, sebbene i pubblici ministeri non abbiano fornito dettagli su quelle comunicazioni.

I pubblici ministeri sostengono che uno dei partner commerciali di Hunter Biden è pronto a testimoniare al processo che erano preoccupati che il lavoro di lobbying potesse causare ripercussioni politiche per Joe Biden, quindi hanno nascosto la vera natura del lavoro e hanno affermato che era gestione immobiliare invece di lobbying.

Ma nei nuovi documenti, i pubblici ministeri hanno chiarito che il testimone "non ha detto che l'imputato ha esercitato influenza politica impropria".

I Repubblicani della Camera hanno precedentemente esaminato, come parte delle loro indagini sui finanziamenti della famiglia Biden, i pagamenti effettuati da un socio d'affari romeno a Hunter Biden.

Tuttavia, i pubblici ministeri non hanno mai sostenuto pubblicamente le accuse più esplosive e non provate dei Repubblicani secondo cui Hunter Biden ha svolto affari commerciali esteri corrotti con suo padre o che Joe Biden ha abusato dei suoi poteri governativi per arricchire la sua famiglia.

I pubblici ministeri hanno anche dichiarato mercoledì che la loro parte "non intende fare riferimento alle accuse secondo cui l'imputato ha violato il FARA o ha coordinato impropriamente con l'amministrazione Obama", facendo riferimento alla legge sulla registrazione degli agenti stranieri, che richiede alle persone che fanno lobbying per conto di clienti stranieri di registrarsi preventivamente con il governo degli Stati Uniti.

"We do not intend to introduce evidence/argue that (Hunter Biden) was trying to funnel money to Joe Biden", hanno scritto i pubblici ministeri.

Hunter Biden non è mai stato accusato di violazione delle leggi sul lobbying estero. La sua squadra nega che abbia mai fatto lobbying non dichiarato per clienti stranieri. Un portavoce di Hunter non ha commentato i nuovi documenti e i suoi avvocati non hanno risposto immediately alla richiesta di commento di CNN.

Hunter Biden si è dichiarato non colpevole delle accuse fiscali. Ha sostenuto che Weiss, un Repubblicano e nominato da Trump, lo sta processando a causa di un bias politico contro la sua famiglia.

Il processo è fissato per iniziare il 5 settembre a Los Angeles. La sua condanna in un processo penale separato, in cui è stato condannato per tre reati

