I pubblici ministeri di Los Angeles esamineranno nuove prove nella condanna per omicidio dei fratelli Menendez del 1996.

Los Angeles (AP): Le autorità di Los Angeles stanno rivalutando le condanne all'ergastolo dei fratelli Menendez per l'omicidio dei loro genitori nella loro villa di Beverly Hills oltre tre decenni fa, come annunciato ieri dal procuratore distrettuale della città.

Durante una conferenza stampa, il procuratore distrettuale di Los Angeles County, George Gascón, ha dichiarato che i legali di Erik Menendez, 53 anni, e di suo fratello Lyle, 56 anni, hanno richiesto un riesame delle loro condanne.

Gascón ha sottolineato che non c'è disputa sulla loro involvement negli omicidi, ma il suo ufficio esaminerà le nuove prove per determinare se è necessario un nuovo processo. Una udienza è stata fissata per il 29 novembre.

"Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione. Stiamo analizzando i dati", ha detto Gascón.

Le nuove prove, rivelate in una petizione, includerebbero una lettera scritta da Erik Menendez, nella quale si afferma che è stato oggetto di abusi sessuali da parte del padre. Gascón ritiene che l'argomento degli abusi sessuali sarebbe trattato in modo diverso oggi.

Gascón ha riconosciuto di non essere a conoscenza della "credibilità" delle prove presentate al processo.

"Esamineremo ogni pezzo", ha detto Gascón, che si candida per la rielezione e ha menzionato che durante il suo mandato sono state rivedute le condanne di oltre 350 persone, e meno dell'1% ha ripreso a delinquere.

L'avvocato dei fratelli, Cliff Gardner, ha ringraziato il procuratore distrettuale per la decisione, sostenendo che la nuova comprensione dell'impatto che gli abusi sessuali e fisici hanno sui bambini, insieme alle nuove prove emerse, giustifica un nuovo processo.

"Date la profonda evoluzione nella nostra comprensione di come gli abusi influenzano sia i ragazzi che le ragazze - e le sostanziali nuove prove - riteniamo che la rivedere le condanne sia la scelta appropriata", ha scritto Gardner all'AP. "I fratelli hanno trascorso più di tre decenni in prigione. È ora".

Il caso ha riacceso l'interesse del pubblico nelle ultime settimane a seguito del lancio della serie true-crime di Netflix, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story".

In una dichiarazione rilasciata dalla moglie, Erik Menendez ha criticato la serie come una "rappresentazione inaccurata" che li ha riportati a un'epoca in cui i pubblici ministeri "costruivano una narrazione fondata sulla convinzione che i maschi non siano oggetto di abusi sessuali e che i maschi soffrano per il trauma da stupro in modo diverso dalle donne".

I fratelli sono stati condannati all'ergastolo nel 1989 per aver sparato ai loro genitori, Jose e Kitty Menendez.

Lyle, allora 21 anni, e Erik, 18 anni, hanno ammesso di aver sparato al padre, un dirigente dell'intrattenimento, e alla madre con un fucile, ma hanno sostenuto di aver agito per timore che i loro genitori intendessero eliminarli per nascondere il comportamento sessuale illecito del padre nei confronti di Erik.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che non c'era alcuna prova di tale comportamento. La loro argomentazione si è concentrata sull'eredità multimilionaria dei genitori.

I giurati hanno optato per una condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale invece della pena di morte.

