- I pubblici ministeri di Dresda chiedono una multa per un incidente sullo sci

Sei mesi dopo un incidente sciistico in Austria con conseguenze dolorose, la procura di Dresda ha richiesto un'ordinanza penale presso il tribunale locale di Dippoldiswalde nei confronti di un 56enne. Questi ora rischia una multa di 4.050 euro, con l'accusa di lesioni colpose.

Sciatore più lento non visto

L'uomo di Glashütte, nelle montagne Metallifere, è sospettato di aver urtato uno sciatore più lento davanti a lui sulla pista di Flachau il 13 febbraio, a causa di una mancanza di cautela e attenzione, come ha riferito la procura. Il 64enne di Bochum, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è poi caduto e ha dovuto essere sottoposto a cure mediche per una frattura alla spalla sinistra.

