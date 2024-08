I prossimi sondaggi elettorali della Turingia indicano un vantaggio significativo per l'AfD.

Sulla base dell'alleanza, il BSW di Sahra Wagenknecht ha ottenuto il 17%, mentre il Partito di Sinistra guidato da Bodo Ramelow ha ottenuto il 14%. L'SPD ha ricevuto il 6%. I Verdi, in un accordo di potere con il Partito di Sinistra e l'SPD, non sono riusciti a entrare nel parlamento regionale con un misero 4%. Anche l'FDP non sarebbe presente in parlamento.

Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Infratest dimap per l'ARD del giovedì, se le elezioni si fossero tenute domenica, l'AfD avrebbe ottenuto il 30%, la CDU il 23% e il BSW il 17%. Il Partito di Sinistra avrebbe ottenuto il 13%, l'SPD il 7% e i Verdi solo il 3%. Purtroppo, anche con una soglia del 5%, l'FDP sarebbe ancora esclusa.

Date queste risultati dei sondaggi, sembra difficile formare una coalizione dopo le elezioni. Tutti gli altri partiti rifiutano partnership con l'AfD. La CDU respinge alleanze con il Partito di Sinistra e i Verdi. L'unica opzione di maggioranza è una coalizione di CDU, BSW e SPD. Tuttavia, le collaborazioni con il BSW causano conflitti interni nella CDU. Voigt è aperto alle discussioni, ma il Presidente federale della CDU, Friedrich Merz, rifiuta categoricamente le alleanze, almeno a livello federale.

Le prossime elezioni per i nuovi parlamenti regionali si terranno nella Turingia e nella Sassonia la prossima domenica. Il Brandeburgo voterà il 22 settembre. L'esito è molto atteso, soprattutto riguardo alle prestazioni dell'AfD. Il partito ha dominato i sondaggi nella Turingia per un po' di tempo.

Tenendo conto dei risultati dei sondaggi menzionati, i ' altri' partiti, esclusi l'AfD, la CDU, l'SPD, il BSW e il Partito di Sinistra, avrebbero una rappresentanza minima se le elezioni si tenessero immediatamente. Nonostante l'opposizione di Merz, una potenziale coalizione di CDU, BSW e SPD, nota come 'altri', potrebbe ancora essere un'opzione per le prossime elezioni.

