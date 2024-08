I proprietari di un pompe funebri del Colorado che presumibilmente hanno trattato male 190 corpi sono stati condannati a pagare quasi un miliardo di dollari alle famiglie dei defunti

Il giudice Lynette Wenner della corte distrettuale della contea di Fremont ha emesso una sentenza superiore a 956 milioni di dollari contro Carie Hallford e Jon Hallford, proprietari del Return to Nature Funeral Home di Penrose, Colorado, accusati di aver manomesso 190 set di resti umani, come mostrano i documenti del tribunale.

I convenuti non hanno risposto alla causa, quindi è stata emessa una sentenza di default, come mostrano i documenti del tribunale.

La sentenza per le famiglie dei defunti potrebbe superare il miliardo di dollari con gli interessi, ha scritto l'avvocato Andrew Swan, che ha rappresentato la classe, in una lettera inviata alle famiglie delle vittime.

Ogni membro della famiglia nella causa collettiva ha ricevuto più di 7 milioni di dollari. Swan ha detto a CNN che ritiene che questa somma rappresenti la più alta sentenza monetaria della storia del Colorado.

Ma è improbabile che gli Hallfords riescano a incassare tale importo, ha detto l'avvocato.

Inoltre, gli Hallfords sono accusati di reati federali e statali.

Le indagini dello stato sulla loro attività sono iniziate nel 2023 dopo che era stata segnalata una forte puzza provenire dal funerale home che offriva "seppellimenti verdi", e i resti umani erano stati trovati immagazzinati in modo improprio sul posto, come aveva già riferito CNN.

Gli Hallfords sono stati arrestati lo scorso anno dal Colorado Bureau of Investigations con 190 accuse di abuso di un cadavere e accuse di furto, riciclaggio di denaro e falsificazione, secondo i documenti dell'accusa statale.

Inizi dell'anno, una giuria federale ha incriminato la coppia per accuse che includono 13 conte di frode telematica e due conte di cospirazione per commettere frode telematica, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Colorado.

L'indictment federale ha sostenuto che la coppia ha truffato i loro clienti del funerale home non fornendo la cremazione o la sepoltura promessa per i defunti e ha anche utilizzato impropriamente 882.300 dollari in prestiti di aiuto pandemico. Hanno dichiarato di non colpevoli.

Un avvocato di Carie Hallford ha rifiutato di commentare la sentenza della causa collettiva. CNN ha contattato un avvocato di Jon Hallford per un commento.

In aprile, l'avvocato di Jon ha detto a CNN che la politica dell'ufficio del difensore federale è di non commentare i casi in corso e l'avvocato di Carie ha rifiutato di commentare.

Come aveva già riferito CNN, i pubblici ministeri hanno sostenuto che gli Hallfords hanno nascosto la raccolta "orrenda" di corpi "impedendo agli estranei di entrare nel loro edificio, coprendo le finestre e le porte dell'edificio per limitare gli altri dal vedere all'interno e fornendo false dichiarazioni agli altri riguardo all'odore sgradevole che usciva dall'edificio e alla vera natura dell'attività che si stava svolgendo all'interno".

Nella sua sentenza nella causa collettiva, il giudice Wenner ha detto: "Il tribunale specificamente trova che i convenuti hanno agito in modo deliberato e sconsiderato", che lei ha detto che autorizza le famiglie che intentano causa contro i proprietari del funerale home "a danni esemplari fino al limite statale".

Swan, il cui studio Leventhal Lewis Kuhn Taylor Swan PC ha assunto il caso pro bono, ha detto a CNN che c'è "qualche senso di giustizia in questa sentenza".

"I miei colleghi e io speriamo che la sentenza record del tribunale valuti l'esperienza che hai sofferto, riconosca il dolore subito e scoraggi i cattivi attori dall'impegnarsi in condotte come questa mai più", ha scritto Swan nella sua lettera alle famiglie per annunciare la sentenza.

Gli Hallfords, in quanto convenuti nel caso, non hanno contestato la causa, portando a una sentenza di default contro di loro. La sentenza contro gli Hallfords, come dichiarato dall'avvocato Swan, potrebbe potenzialmente vedere le famiglie dei defunti ricevere più di un miliardo di dollari con gli interessi.

Leggi anche: