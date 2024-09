- I proprietari di foreste si oppongono all'applicabilità del regolamento sulla catena di approvvigionamento.

Il presidente dell'Associazione dei Proprietari Forestali dello Schleswig-Holstein, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, critica duramente l'Unione Europea e il governo federale per le politiche che stanno avendo un impatto negativo sui proprietari forestali privati. Graf zu Rantzau afferma che la Legge sulla Responsabilità del Fornitore, progettata per contrastare l'abbattimento illegale, è impraticabile per i proprietari forestali tedeschi. Per implementare efficacemente questa legge, sarebbe necessario creare prima l'infrastruttura necessaria. A lungo termine, sarebbe necessario conservare la prova di origine per ogni tronco proveniente da circa 1,8 milioni di proprietari forestali in Germania. Graf zu Rantzau ha dichiarato all'agenzia di stampa dpa: "È incredibilmente complicato. Questo concetto è stato ideato da persone che non hanno alcuna relazione con la realtà".

Per ogni albero, sarebbe necessario verificare l'origine. "Un'indicazione come 'Amministrazione della Tenuta Pronstorf' non sarebbe sufficiente". L'abbattimento illegale non è un problema in Europa centrale; tuttavia, tutti i paesi del mondo vengono trattati allo stesso modo. "Non è fattibile. Stiamo cercando di ridurre la burocrazia. La soluzione proposta, purtroppo, danneggerebbe la nostra posizione".

La scadenza è fissata al 31 dicembre 2024. "È utterly unrealistic. Non si materializzerà, poiché non sono state ancora assunte persone per il compito e non è stato stabilito alcun quadro, né in Germania né all'interno dell'UE".

Almeno, il Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura riconosce il problema. "Stanno alzando la mano, dicendo: 'Fermatevi, non ce la faremo'". Servirebbe più tempo. "Se non si può eseguire, ma la legislazione rimane, le operazioni si fermeranno. Non verranno più tagliati alberi. Non ci sarà più commercio di legname, seghe, cartiere", ha detto Graf zu Rantzau. "Il Parlamento europeo crede veramente che i nostri partner commerciali come il Brasile, l'America Centrale o gli stati africani possano fornire tale prova?"

Nemmeno l'Amministrazione della Tenuta Pronstorf è pronta. "Poiché trovo questa cosa così assurda, non riesco a immaginare che ci sia una possibilità che venga eseguita. Sarà necessario un moratorio". Graf zu Rantzau ha dichiarato che le politiche ben intenzionate possono sometimes leading to catastrophes.

Graf zu Rantzau ha evidenziato i requisiti di implementazione della Legge sulla Responsabilità del Fornitore, compreso l'istituzione dell'infrastruttura necessaria e la conservazione della prova di origine per ogni tronco. Si aggiunge una richiesta di ulteriore tempo per soddisfare queste esigenze, poiché la scadenza attuale viene considerata irrealistica.

