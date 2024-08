- I proprietari di case possono beneficiare di sussidi per il programma di assistenza al riscaldamento

A partire da martedì, tutti i proprietari di appartamenti, proprietari di case, proprietari di case unifamiliari, società e comuni possono presentare domanda di finanziamento statale per sostituire i vecchi riscaldatori a gas e olio con alternative più ecologiche. La banca KfW ha annunciato questa fase tre del finanziamento della Legge sul Riscaldamento.

In precedenza, i proprietari di edifici multifamiliari, i proprietari di case unifamiliari e le cooperative abitativa con sistemi di riscaldamento centralizzato potevano già beneficiare del sostegno statale secondo i requisiti della Legge sul Riscaldamento.

Finanziamento disponibile fino al 70%

È garantito almeno un finanziamento del 30%, sia per le proprietà residenziali che commerciali. In base al reddito, alla velocità e all'attuazione dello scambio di riscaldamento, possono essere concessi sussidi fino al 70%. I proprietari di immobili che vivono nella loro residenza e hanno un reddito imponibile familiare inferiore a 40.000 euro all'anno sono eleggibili per un bonus reddito aggiuntivo del 30%.

A partire dal 2028, i proprietari di case unifamiliari che ricevono benefici per l'occupazione diretta otterranno un bonus di scambio anticipato del 20% sostituendo i vecchi riscaldatori a gas e olio, i riscaldatori a accumulo notturno e i vecchi riscaldatori a biomasse. È inoltre disponibile un bonus efficienza aggiuntivo del 5% per le pompe di calore che utilizzano acqua, terra o fogne come fonti di calore o utilizzano refrigeranti naturali, secondo il ministero.

A causa della nuova Legge sul Riscaldamento, entro il 2024, ogni nuovo riscaldatore installato dovrebbe funzionare con fonti di energia rinnovabile per il 65% del suo utilizzo. Initially, these regulations will only apply to new buildings in new development areas. Existing heaters may continue to be used without restrictions.

Gli obiettivi della Legge sul Riscaldamento non sono stati completamente raggiunti

Secondo il Ministero federale dell'Economia e della Protezione del Clima (BMWK), sono state emesse circa 93.000 approvazioni. Questo totale include richieste da proprietari di immobili in edifici multifamiliari e cooperative abitativa. Il BMWK si aspetta un aumento dei numeri di finanziamento man mano che più gruppi diventano eleggibili.

Since the launch in February, monthly approvals have steadily increased, but still trail behind expectations. For example, the sale of heat pumps has recently experienced a significant decline, as reported by the Federal Association of the German Heating Industry (BDH) in late July. Only 90,000 devices were sold during the first half of the year, which represents a 54% decrease compared to the prior year. While the previous year was a record year for heat pump sales, the BMWK attributed this year's decline to advance effects and increased interest rates.

However, the BDH expects an increase in approvals with the availability of funding for additional groups. The association anticipates that second-half sales will surpass those of the first half. "While we remain cautiously optimistic that the second half of the year will be better than the first, we still forecast a maximum of 200,000 heat pumps sold by year-end," a spokesperson stated when asked to comment.

The federal government established a goal of installing 500,000 heat pumps every year starting in 2024.

In light of the expanded eligibility, many real estate entities such as apartment owners, homeowners, landlords, corporations, and municipalities are now eligible to apply for state funding to upgrade their outdated gas and oil heaters with more eco-friendly alternatives. With the third phase of the Heating Act funding, real estate owners can benefit from up to 70% funding, subject to income and other factors.

Leggi anche: