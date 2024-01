I proprietari della NFL approvano un accordo unico per i playoff con sede neutrale dopo la cancellazione di Bills-Bengals

Venerdì la Lega ha tenuto una riunione virtuale speciale con tutti i proprietari delle 32 squadre o con chi ne fa le veci per determinare i possibili scenari dei playoff, dato che due squadre, i Bills e i Bengals, avranno giocato meno partite della stagione regolare.

La partita di lunedì sera tra Bills e Bengals è stata annullata dopo che Damar Hamlin è collassato in campo ed è stato portato in ospedale. Mentre altre squadre avranno giocato 17 partite, Buffalo e Cincinnati entreranno nei playoff avendo disputato 16 gare.

"Riconosco che non esiste una soluzione perfetta", ha dichiarato giovedì il commissario della NFL Roger Goodell dopo l'approvazione della proposta da parte della commissione per le competizioni e prima dell'approvazione da parte dei club. "La proposta che chiediamo alla proprietà di prendere in considerazione, tuttavia, affronta i potenziali problemi di equità più significativi creati dalla difficile, ma necessaria, decisione di non giocare la partita in queste circostanze straordinarie".

I proprietari della NFL hanno approvato il piano unico di ospitare la partita del campionato AFC in una sede neutrale se le due squadre partecipanti avessero giocato un numero diseguale di partite ed entrambe le squadre avrebbero potuto essere una potenziale testa di serie se la partita Bills-Bengals fosse stata giocata fino alla sua conclusione.

I Kansas City Chiefs (13-3) si presentano al weekend come potenziale testa di serie, il che significa che in anni normali giocherebbero tutte le partite dei playoff in casa.

I Bills sono 12-3 e detengono la seconda testa di serie prima delle ultime partite della stagione di sabato e domenica. I Bengals sono al terzo posto nella classifica dei playoff, con 11-4 punti. Le squadre sono classificate in base alla percentuale di vittorie nella stagione regolare, ha dichiarato la NFL venerdì.

Ci sono tre scenari in cui la partita per il titolo della AFC si disputerebbe in campo neutro. Ognuno di essi prevede che i Chiefs e i Bills ottengano lo stesso risultato (vittoria, sconfitta o pareggio) nel fine settimana.

Ecco le possibilità, secondo un comunicato della NFL

- Scenario 1 - Se Buffalo e Kansas City vincono entrambe o pareggiano, la partita di campionato tra Buffalo e Kansas City si disputerebbe in campo neutro.

- Scenario 2 - Se Buffalo e Kansas City perdono entrambe e Baltimore vince o pareggia, la partita di campionato tra Buffalo e Kansas City si disputerebbe in campo neutro.

- Scenario 3 - Se Buffalo e Kansas City perdono entrambe e Cincinnati vince, la partita di campionato tra Buffalo o Cincinnati e Kansas City si disputerebbe in una sede neutrale.

I proprietari hanno anche approvato venerdì un piano per utilizzare un lancio di monetine per determinare il campo di casa se i Bengals e i Baltimore Ravens (10-6) finiscono come avversari in una partita di wild card.

I Ravens e i Bengals giocano domenica e, con lo squilibrio del calendario, i Ravens non hanno più la possibilità di vincere la AFC North.

"Se Baltimore sconfiggerà Cincinnati nella settimana 18, avrà sconfitto due volte Cincinnati, un'avversaria divisionale, ma non potrà ospitare una partita di playoff perché Cincinnati avrà una percentuale di vittorie più alta per un calendario di 16 partite rispetto a Baltimore per un calendario di 17 partite", ha spiegato la NFL nel comunicato stampa di giovedì. Una vittoria di Baltimora porterebbe i Ravens a un record di 11-6, mentre i Bengals sarebbero a 11-5.

Se entrambe le squadre avessero terminato 11-6, i Ravens avrebbero vinto la division in base alla sconfitta dei Bengals per due volte.

Il voto sugli scenari richiedeva l'approvazione di almeno 24 dei 32 proprietari.

Steve Almasy della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com