I propositi del nuovo anno per i viaggi del 2024

Mentre guardiamo al 2024, è un ottimo momento per pianificare l'anno che verrà.

Mangiare maialini di marzapane. Indossare biancheria intima rossa. Comprare una nuova valigia. In qualsiasi parte del mondo ci si trovi, ogni cultura ha il suo modo speciale di inaugurare il nuovo anno e di portare fortuna per i mesi a venire. Molte di queste tradizioni internazionali prevedono il consumo di un cibo o di un pasto speciale, come i noodles di soba in Giappone o l'uva in Spagna.

Quando si tratta di fare programmi di viaggio per il 2024, non si tratta solo di dove andare, ma anche di come.

Nell'anno a venire, ci sono molti modi per essere un viaggiatore più responsabile mentre esplorate il mondo. Potete affidarvi a treni e autobus, quando possibile, o cercare una compagnia aerea che utilizzi carburanti alternativi. Potete soggiornare in hotel con certificazione ambientale e che incorporano elementi sostenibili. E grazie alla compagnia aerea Emirates di Dubai, potete acquistare bagagli di alta gamma realizzati con parti di aerei riciclate.

E mentre prendete dei buoni propositi, le nostre raccolte degli incidenti aerei più sfortunati e dei turisti più maleducati del 2023 offrono molti spunti su cosa non fare.

Programma di eradicazione delle zanzare di Soneva Fushi

Bye bye insetti?

Un resort di lusso sta cercando di evitare che i suoi visitatori passino il viaggio a grattarsi contro le punture di zanzara.

Invece di affidarsi a programmi di eradicazione che utilizzano sostanze chimiche, il resort Soneva Fushi alle Maldive sta sperimentando trappole speciali che attirano gli insetti con l'odore delle persone. Ancora meglio? La riduzione delle zanzare favorisce la crescita di piante e fiori autoctoni.

Se i vostri piani di viaggio per il 2024 prevedono o meno un'isola maldiviana, i nostri partner di CNN Underscored, una guida di recensioni e consigli sui prodotti di proprietà della CNN, hanno valutato e recensito i migliori repellenti per insetti sul mercato.

Delizia turca

In tutto l'emisfero settentrionale è arrivato il freddo dell'inverno. Un modo per riscaldarsi è quello di immaginare di trovarsi in un luogo caldo e vaporoso, come un hamam turco, ad esempio.

Il famoso Zeyrek Çinili Hamam, che serve Istanbul da quasi 500 anni, ha recentemente riaperto al pubblico. Attualmente è un museo e nel marzo 2024 riprenderà l'attività come hamam con sezioni separate per uomini e donne.

I visitatori possono sperimentare tre diversi livelli: una stanza fredda, un'area per sedersi all'asciutto e l'hararet pieno di vapore a 50°C (122F), il cui fulcro è la "pietra del ventre". Nel museo, uno schermo a realtà aumentata mostra l'aspetto originale dell'hamam, con le sue piastrelle abbaglianti.

Come ha detto la scrittrice Alice Barnes-Brown, lo Zeyrek Çinili Hamam è "l'unico posto in città dove si può imparare qualcosa di nuovo, fare un'esperienza AR, bere una tazza di caffè, spogliarsi in pubblico - e sentirsi comunque rilassati quando si esce".

