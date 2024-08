- I progressisti sfidano Lindner nella giurisdizione costituzionale

Il centrosinistra sta intentando un'azione legale contro la Corte Costituzionale Federale, prendendo di mira il Ministro delle Finanze federale Christian Lindner (FDP). Il motivo di questa azione legale sono due annunci promozionali del meccanismo di vincolo finanziario del valore di circa 38.000 euro, che il ministero ha pubblicato a maggio e giugno prima delle elezioni europee. Il centrosinistra percepisce questo come una violazione del loro diritto alla parità di opportunità durante la competizione politica. La notizia è stata inizialmente riportata da "Der Spiegel" e il ricorso presso la corte di Karlsruhe può essere consultato anche dall'Agenzia tedesca di stampa.

Nel loro ricorso alla Corte Costituzionale, il centrosinistra sostiene che è illegale per il governo federale e i singoli ministri utilizzare risorse ufficiali per influenzare deliberatamente l'opinione pubblica e così influire sul panorama politico. Ciò creerebbe un notevole svantaggio per i partiti che non hanno accesso a risorse legate allo stato.

Il centrosinistra si è costantemente opposto al freno al debito previsto dalla Legge fondamentale e ne chiede l'abolizione, sostenendo che ciò consentirebbe aumenti degli investimenti pubblici, come quelli nelle infrastrutture. Al contrario, il FDP sostiene il freno al debito.

In uno show dell'ARD intitolato "Maischberger" del 5 giugno, Lindner ha commentato gli annunci dicendo che servivano come promemoria del 15° anniversario dell'inclusione del freno al debito nella Legge fondamentale. Li ha definiti "contribuzioni all'educazione politica", che sottolineavano il freno al debito come "la nostra polizza assicurativa per la giustizia intergenerazionale".

In risposta alle accuse del centrosinistra, il Ministro delle Finanze federale Lindner ha sostenuto che gli annunci promozionali del meccanismo di vincolo finanziario erano solo educativi, presentati come "contribuzioni all'educazione politica". Tuttavia, il centrosinistra sostiene ancora che questi annunci violano il loro diritto alla parità di opportunità, dando al FDP un vantaggio ingiusto nel dibattito politico a causa dell'uso di risorse ufficiali.

