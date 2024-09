- I progressi militari in Germania stanno subendo notevoli ritardi.

Germania sta rafforzando le sue misure di sicurezza in risposta alle azioni ostili della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma secondo l'Istituto di Economia Mondiale di Kiel (IfW), questo processo sta avvenendo a un ritmo lento. Guntram Wolff dell'IfW ha commentato: "La Russia sta emergendo come una minaccia per la sicurezza di NATO sempre più potente. Simultaneamente, stiamo facendo progressi lenti con il rafforzamento militare necessario per la deterrenza".

Ciò di cui l'Europa ha bisogno, oltre a un fondo speciale, è un aumento rapido e sostanziale delle spese per la difesa della Germania almeno al 2% del suo PIL, ha sottolineato Wolff. "Continuare come al solito sarebbe imprudente e negligente considerando l'aggressione della Russia". Attualmente, la Germania raggiunge il requisito del 2% di NATO attraverso l'inclusione di allocazioni speciali per la Bundeswehr.

Panoramica degli acquisti militari

L'ultimo "Rapporto di Kiel" dell'istituto rivela che le autorità tedesche stanno a malapena sostituendo le armi inviate all'Ucraina. L'inventario di sistemi di difesa aerea e lanciarazzi d'artiglieria mobili ha addirittura diminuito. La Germania ha iniziato ad aumentare significativamente il suo bilancio della difesa solo nel 2023, con ordini per circa 90 milioni di euro effettuati finora. Il rapporto registra tutti gli acquisti militari tedeschi accessibili pubblicamente dal 2020.

Disarmo drastico e rimilitarizzazione graduale

Le scorte sono in calo da 20 anni. Nel 2004, la Germania vantava 434 aerei da combattimento, 2.398 carri armati e 978 obici, ma nel 2021 queste cifre erano scese a 226 aerei, 339 carri armati e 121 obici. Con la velocità di acquisto attuale, ci vorrebbero circa 15 anni per raggiungere il livello del 2004 per gli aerei da combattimento, circa 40 anni per i carri armati e fino al 2121 per gli obici, secondo il rapporto. Ciò è dovuto al drastico disarmo degli ultimi anni e alla continua lenta rimilitarizzazione sotto l'amministrazione attuale.

Presidente dell'IfW: "Periodo di transizione" è solo uno slogan

Il presidente dell'IfW Kiel, Moritz Schularick, ha affermato: "Il 'periodo di transizione' finora è solo uno slogan". La pace regnerà solo quando Mosca si renderà conto di non poter vincere militarmente in un'invasione europea. Per questo, la Germania e l'Europa hanno bisogno di capacità militari credibili. Pertanto, Schularick ha sostenuto che la Germania debba avere un "bilancio della difesa adeguato" di almeno 100 miliardi di euro all'anno.

L'Unione Europea, nel suo insieme, dovrebbe anche aumentare le sue spese per la difesa in risposta all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Data l'aumento delle minacce della Russia a NATO, l'Unione Europea deve corrispondere all'impegno della Germania nel rafforzare le sue misure di sicurezza, garantendo un aumento sostanziale dei bilanci della difesa nei suoi stati membri.

