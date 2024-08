I progetti di Fazer per il riconoscimento facciale hanno avuto reazioni contrastanti.

Secondo il Ministero federale dell'Interno, saranno introdotte nuove competenze per l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) e la Polizia federale attraverso diverse modifiche alla legge. L'uso di software di riconoscimento facciale sarà reso possibile nei settori del terrorismo e della criminalità grave e organizzata.

In particolare, ciò comporta poteri per il confronto biometrico su internet dei dati delle immagini e l'analisi automatizzata dei dati della polizia. Il ministero ha citato, ad esempio, il materiale delle immagini "nell'area del terrorismo islamico" per identificare i sospetti.

Il portavoce della politica digitale del gruppo parlamentare FDP, Maximilian Funke-Kaiser, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che il progetto di legge di Faeser non è stato coordinato all'interno del governo federale e non è stato ancora presentato al Bundestag. "Rimane poco chiaro come questi progetti possano essere conciliati con le chiare disposizioni dell'accordo di coalizione - come il rifiuto della sorveglianza biometrica negli spazi pubblici e la protezione del diritto all'anonimato su internet".

Politici dei Verdi hanno espresso critiche simili. Notz ha dichiarato alla rete editoriale Germania (RND) che si deve notare che l'accordo di coalizione contiene un chiaro rifiuto della registrazione biometrica per scopi di sorveglianza negli spazi pubblici. I metodi di sorveglianza proposti da Faeser porrebbero anche "fondamentali questioni costituzionali". Anche coloro che cercano volontariamente la sfera pubblica di un social network non rinunciano ai loro diritti costituzionalmente garantiti.

Il portavoce del gruppo parlamentare dei Verdi nel comitato dell'Interno, Marcel Emmerich, ha dichiarato al RND che si deve impedire che "dati altamente sensibili di persone innocenti siano registrati e valutati su larga scala dai sistemi AI - spesso attraverso algoritmi opachi".

Markus Beckedahl, fondatore della piattaforma Netzpolitik.org, ha ipotizzato che "il progetto non è costituzionale". Restringerebbe "massivamente i nostri diritti", ha dichiarato al RND.

L'Associazione federale della polizia criminale (BDK) ha accolto i piani di Faeser. "Appoggiamo appieno la proposta", ha dichiarato il presidente della BDK, Dirk Peglow, al RND. Il piano ha "esattamente l'intenzione giusta". Non può essere che "le autorità di polizia debbano escludere internet dalle loro indagini su sospetti sconosciuti, mentre le reti di ricerca investigative possono usarlo". Devono essere create rapidamente la base legale e i prerequisiti tecnici per le indagini online, ha richiesto Peglow.

L'iniziativa di Faeser è vista anche come una reazione al caso di Daniela Klette, ricercata come terrorista RAF. È stata arrestata a febbraio dopo aver vissuto per anni non rilevata a Berlino. Un giornalista aveva già identificato mesi prima

