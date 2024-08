- I progetti della polizia federale di Berlino prevedono oltre 6.500 incidenti di ingresso non autorizzato entro il 2024

I clandestini provenienti dall'estero verso Brandeburgo e Berlino sono ancora diffusi quest'anno, secondo i rapporti della polizia federale di Berlino. I numeri sono aumentati in modo drammatico, passando da circa 8.400 nel 2021 a 15.000 nel 2023. Questi numeri sono simili a quelli registrati nel 2024 fino a luglio, dove sono stati rilevati 6.547 attraversamenti illegali. Tuttavia, i mesi autunnali hanno solitamente registrato i numeri più elevati, il che potrebbe indicare un'ulteriore crescita.

Una parte significativa di queste violazioni del confine riguarda i rifugiati che si dirigono verso la Germania lungo la famigerata 'rotta bielorussa'. Il presidente russo Vladimir Putin e il suo alleato, Alexander Lukashenko, leader del Belarus, sono stati accusati dalla Polonia e dall'UE di aiutare intenzionalmente le persone dei zone di conflitto a entrare illegalmente nell'UE dal 2021. Presumibilmente, questo viene fatto attraverso il rilascio di visti e supporto logistico. Il viaggio inizia in Bielorussia prima di attraversare il confine esterno dell'UE verso la Polonia.

Come suggerito dagli aggiornamenti precedenti del governo federale e della polizia federale, la maggior parte delle persone che sono entrate in Germania senza autorizzazione attraverso la Bielorussia nell'ultimo anno e nella prima metà del 2024 erano afghani, seguiti dai siriani. Altri nazionalità rappresentate includevano somali, indiani, iraniani e yemeniti. Un numero considerevole di questi viaggiatori non ha alcun tipo di documentazione.

Nel ottobre 2023, il ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha ordinato controlli temporanei ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. Questi controlli sono stati estesi più volte da allora.

